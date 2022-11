V príprave hrali aj s Domanižou: Katar zverejnil nomináciu na domáce MS

Do záverečnej nominácie trénera katarskej futbalovej reprezentácie Felixa Sancheza na MS sa dostali výlučne hráči z najvyššej domácej súťaže. V kádri figuruje aj 31-ročný kapitán Hassan Al-Haydos, ktorý je so 169 štartmi v národnom tíme najskúsenejším hráčom Kataru.

Mužstvo organizátora šampionátu sa zdržiava od júna takmer v úplnej izolácii, pričom katarskí futbalisti absolvovali tréningové kempy v Španielsku a Rakúsku. Vo Viedni sa 27. augusta stretli aj so slovenským štvrtoligistom z Domaniže (2:0).

Futbalisti Kataru by radi napodobnili Kórejskú republiku, ktorá organizovala MS v roku 2002 a senzačne sa prebojovala až do semifinále. "Samozrejme, nehovorím o víťazstve na MS, ale hrať na dobrej úrovni proti týmto trom súperom je naša výzva. Potom je to futbal a stať sa môže čokoľvek," povedal 46-ročný španielsky kouč Kataru, ktorý začínal trénerskú kariéru v barcelonskej La Masii.

Najväčší úspech katarského národného mužstva je triumf v Ázijskom pohári v roku 2019, keď zdolalo favorizované Japonsko 3:1. "V roku 2019 bolo ťažké si predstaviť, že by Katar mohol vyhrať Ázijský pohár," cituje Sancheza španielsky športový denník Marca.

Hostitelia turnaja sa stretnú v A-skupine s reprezentáciami Ekvádora, Senegalu a Holandska.

Saad Al-Sheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Yousef Hassan (Al-Gharafa)Pedro Miguel (Al-Sadd), Musab Khoder (Al-Sadd), Tarek Salman (Al-Sadd), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Ismaeel Mohammad (Al-Duhail), Homam Ahmed (Al-Gharafa)Jassem Gaber (Al-Arabi), Ali Asad (Al-Sadd), Assim Madibo (Al-Duhail), Mohammed Waad (Al-Sadd), Salem Al-Hajri (Al-Sadd), Mostafa Tarek Mashaal (Al-Sadd SC), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Mohammed Muntari (Al-Duhail), Khalid Muneer Mazeed (Al-Wakrah)