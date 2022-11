Cristiano Ronaldo sa vidí v tomto klube: A šokujúci výrok o konci kariéry a Messim!

Hviezdny portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo (37) šokoval výrokom o konci kariéry a rivalovi Lionelovi Messim! Prezradil tiež, v drese ktorého klubu sa vidí hrať.

Pred pár dňami sa do predaja dostala životopisná kniha o hviezdnom portugalskom futbalistovi Cristianovi Ronaldovi (37). Uniklo z nej už niekoľko zaujímavých pasáží. Napríklad šokujúci výrok o konci kariéry a Lionelovi Messim. Písal sa 22. október 2019, keď Ronaldo vyriekol tieto slová v rozhovore s novinárom L´Equipé Thierrym Marchandom.

„Keď sa vám darí, je ľahké zostať vo svojej bubline. Odchodom do Turína som to riskol. Zmenil som kluby, ligy, futbalovú kultúru. Vystavil som sa nebezpečenstvu. Riskoval som a som si istý, že práve pre toto riziko bolo hlavným dôvodom, prečo som minulý rok nezískal Zlatú loptu. Nič neľutujem, ale…," hovoril Ronaldo ešte v časoch, keď obliekal dres talianskeho Juventusu Turín, kam prestúpil z Realu Madrid. „Ak tento rok vyhrá Zlatú loptu Lionel Messi, skončím s futbalom,“ dodal.

Messi skutočne v roku 2019 Zlatú loptu získal, no Ronaldo svoje vyhlásenie nedodržal a s futbalom neskončil. Vlani v lete sa vrátil do Manchesteru United, kde aktuálne neprežíva vydarené obdobie. Špekuluje sa o jeho prestupe v januári. Medzi potenciálnymi záujemcami sa spomínajú Sporting Lisabon, Galatasaray či PSG. Dres francúzskeho klubu by si rád obliekol, čo potvrdzujú slová z jeho knihy. „Len Portugalčanmi z parížskeho regiónu by sa dal zaplniť štadión. Priam sa vidím v Parku princov pred 50-tisíc Portugalčanmi. To by bolo skvelé,“ vyhlásil Ronaldo na adresu klubu, dres ktorého oblieka aktuálne jeho rival Messi.