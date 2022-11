Volko tretíkrát s titulom Atlét roka: Viac si však cením výsledky v sezóne

Šprintér Ján Volko sa stal víťazom ankety Atlét roka 2022. Po triumfoch v rokoch 2017 a 2019 sa mu to podarilo tretíkrát v kariére. Druhé miesto obsadil chodec Miroslav Úradník. Tretia bola šprintérka Viktória Forsterová. Do siene slávy uviedli oštepára Jana Železného, ktorý je od roku 1996 držiteľ svetového rekordu (98,48 m).

Dvadsaťšesťročný Volko skončil štvrtý na ME v Mníchove v behu na 100 m. Pred ním sa do finále stovky na vrcholnom podujatí pod holým nebom dostal len Alojz Sokol na OH 1896. Volko v semifinále časom 10,13 vyrovnal slovenský rekord. V behu na 200 m sa umiestnil v Mníchove na deviatej priečke. Na halových MS v Belehrade utvoril v rozbehu tiež slovenský výkon roka v behu na 60 m. "Veľmi si vážim každý hlas a každého človeka, ktorý mi ho udelil. Je super, že sa mi podarilo získať do tretice titul, ale teším sa viac z výsledkov, ktoré sa podarili počas sezóny. Toto je len krásny bonus k tomu," povedal Volko. Dôležitá je v atletike úroveň prípravy a uvedomuje si to aj trénerka slovenského šprintéra a zároveň víťazka ankety trénerka roka Naďa Bendová: "Z roka na rok to stojí čoraz viac síl, obetovania, financií. Tím okolo Jána je vysoko odborný a kvalifikovaný. Nie je to o jednom človeku ako kedysi. Úrovňou sa približujeme k príprave jeho súperov. Čím sa viac približujeme, tak sa prejavujú výsledky. Budeme v tom pokračovať. Verím, že keď vydrží zdravie, bude úroveň výsledkov taká, ako teraz a verím, že ešte aj lepšia."

Dvadsaťročná atlétka Viktória Forsterová v roku 2021 nefigurovala v ankete dospelých, avšak bola objavom roka. V premiérovej "dospeláckej" sezóne sa predstavila na halových MS v Belehrade aj na ME v Mníchove. V Bavorsku sa prebojovala do semifinále v behu na 100 m cez prekážky. V hale utvorila 4 slovenské rekordy do 23 rokov na 60 m prekážok (8,31, 8,25, 8,22, 8:16). "Minulý rok bola Viktória objav roka, takže vlani sme ju „objavili“, aj keď vynikajúce výsledky dosahovala už predtým na EYOF v Baku. Vnímali sme, že je veľmi talentovaným športovcom a jej výkony boli veľkým prekvapením. Myslím si, že mnohých, ktorí hlasovali, zaujal aj jej prejav na ME. Jej postup do semifinále a prirodzená radosť. Je veľmi pozitívnym vzorom medzi našimi atlétmi. Mnohí ju veľmi dobre vnímajú a ja sa teším, že máme takúto atlétku," reagoval prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok na vydarenú sezónu členky klubu ŠK ŠOG Nitra.



Lenka Gymerská zvíťazila v ankete objav roka. Pätnásťročná atlétka klubu AŠK Slávia Trnava vstupovala do letnej sezóny 2022 s osobným rekordom 60,01 v behu na 400 m a skončila ju najlepším časom 55,23 v roku 2022 v kategórii do 16 rokov. Na EYOF v Banskej Bystrici nepatrila v behu na 400 m ani medzi kandidátky na finále, napokon v ňom skončila vďaka skvelému záveru druhá. "Pre mňa to bol zážitok do konca života. Dúfam, že budem schopná to zopakovať. Možno už budúci rok," povedala talentovaná bežkyňa.

VÝSLEDKY ANKETY ATLÉT ROKA 2021

1. Ján Volko (Naša atletika Bratislava, šprinty) 737

2. Miroslav Úradník (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, chôdza) 563

3. Viktória Forsterová (ŠK ŠOG Nitra, šprinty a prekážky) 496

4. Michal Morvay (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, chôdza) 444

5. Daniela Ledecká (ŠK ŠOG Nitra, 400 m prek.) 358

6. Matej Baluch (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, 400 m prek.) 218

Hana Burzalová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, chôdza) 218

8. Dominik Černý (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, chôdza) 209

9. Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, 800 m) 169

10. Ema Hačundová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, chôdza) 133



ATLÉT ROKA – MLÁDEŽ (ročník 2003 a mladší)

1. Karel Šula ml. (BK HNTN Bratislava, guľa) 145

2. Lenka Gymerská (AŠK Slávia Trnava, šprinty) 107

3. Rebecca Slezáková (AC Malacky, šprinty a prekážky) 104



TRÉNER ROKA – DOSPELÍ

1. Naďa Bendová/Róbert Kresťanko (šprinty) 182

2. Katarína Adlerová (šprinty a prekážky) 80

3. Martin Pupiš/Ľuboš Machník 73



TRÉNER ROKA – MLÁDEŽ

1. Petr Filip (šprinty a prekážky) 124

2. Karel Šula st. (guľa) 118

3. Lukáš Kotala (šprinty a prekážky) 114



PREKVAPENIE – OBJAV ROKA

1. Lenka Gymerská (AŠK Slávia Trnava, šprinty) 174

2. Rebecca Slezáková (AC Malacky, šprinty a prekážky) 115

3. Miroslav Úradník (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, chôdza) 37



VETERÁN ROKA

1. Milan Belianský (AK Veterán Bratislava, prekážky) 183

2. Anna Matúšová (TJ Družba Piešťany, výška, prekážky, viacboje) 87

3. Aleš Kremser (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, žrď) 35



LAUREÁTI SIENE SLÁVY:

EDUARD ČORDÁŠ (24. 11. 1938) – bol zamlada popredný prekážkar Slávie Trnava a Slovana Bratislava, neskôr úspešný tréner.



MARIÁN ŠIMO (21. 9. 1949 – 21. 5. 2022) – bol od 80. rokov najvýznamnejšia novinárska osobnosť píšuca o slovenskej atletike.



STANISLAV ŠTEFKOVIČ (21. 11. 1929) – bol prvý Slovák, ktorý o žrdi skočil 4 metre a v desaťboji získal 6000 bodov. Spolu s Dušanom Čikelom je najstarší žijúci slovenský vrcholový atlét a účastník ME 1954.



JAN ŽELEZNÝ (16. 6. 1966) – Získal na MS 1987 v Ríme bronz v hode oštepom. Na OH 1988 v Soule si vybojoval striebro (k zlatej medaile mu chýbalo 16 cm). Získal 3 olympijské zlaté medaily, 3 tituly majstra sveta a je doteraz svetový rekordér (98,48 m)