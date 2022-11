Brankár Dúbravka po víťaznom debute v drese Manchestru United: Čo mu hovoril De Gea?

Víťazný darček k meninám! Brankár Martin Dúbravka (33) je prvým slovenským futbalistom, ktorý nastúpil za áčko Manchestru United. Žilinský rodák hosťuje na štadióne Old Trafford od augusta z Newcastle United. Odvtedy čakal na svoju šancu. Prišla v šestnásťfinále Anglického ligového pohára proti Aston Ville (4:2).

? Ako ste spokojný s víťazným debutom?

- Je to veľká pocta nastúpiť za Manchester United. Teší ma, že som konečne dostal príležitosť a moja premiéra dopadla víťazne. Postúpili sme a držíme sa na príjemnej vlne. Vrátili sme Aston Ville prehru z posledného zápasu. Mám z toho dobrý pocit. K úplnej spokojnosti chýbalo už len čisté konto.

? Kedy ste sa dozvedeli, že pôjdete do bránky?

- Deň pred zápasom som vedel, že budem chytať. Mal som dosť času na to, aby som sa pripravil. Už som dosť skúsený, takže viem, ako na to.

? Hoci ste už vo futbale preskákali dosť, beriete to ako životný zážitok?

- Je to veľký zážitok. Nedegradoval by som však päť rokov, ktoré som strávil v Newcastle United. Je to pre mňa stále srdcovka a tiež veľký klub. Som rád, že môžem pôsobiť v Premier League. Je to ocenenie mojej celoživotnej práce.

?: Prvý dojem býva dôležitý. Boli ste pred zápasom nervózny?

- Žiadne veľké nervy to neboli. Zdravá nervozita je normálnou súčasťou futbalu a je v poriadku, keď ju hráč cíti. Vnútorne som sa nastavil tak, že si to idem na ihrisko užiť. Každú jednu minútu. Nestáva sa často, že Slovák nastúpi v drese Manchestru United.

? Pri nástupe vás potľapkával po ramene brankár De Gea. Čo vám hovoril?

- S Davidom máme veľmi dobrý kolegiálny vzťah. Uvedomuje si, že mojím príchodom má v tíme pohodu, lebo ja nie som typ človeka, ktorý by mu robil zle. Samozrejme, futbalovo sa snažím na neho tlačiť. Neprišiel som si do United sadnúť na lavičku, ale bojovať o svoju pozíciu. Panuje medzi nami zdravá rivalita v rámci normy.

? Za dva góly ste nemohli. Nemrzí vás málo zákrokov v zápase, čím ste sa nemohli dostať do brankárskeho tranzu?

- Sú aj také zápasy. Bolo by to lepšie, keby som mal možnosť ukázať svoje kvality. Chcel som však odchytať zápas poctivo a bez zaváhaní. Myslím si, že sa mi to podarilo. Hoci sme inkasovali z troch striel dva góly, nevnímam to tragicky. Dôležité je, že som nastúpil a na konci sa radoval.

? Cítili ste podporu svojich spoluhráčov?

- Áno. Oni i členovia realizačného tímu mi zaželali veľa šťastia. Bol to skvelý pocit. Poznajú ma z Premier League. Často sme nastupovali proti sebe. Vedeli, čo môžu odo mňa očakávať. Som tu už tri mesiace a vzťahy medzi nami sú na vysokej úrovni. Zapadol som dobre.

? Ako hodnotil váš výkon tréner Erik ten Hag?

- Analýza prichádza až deň po zápase. Tréner brankárov určite dôkladne rozoberie môj výkon. Indície po zápase navrávali, že boli so mnou spokojní. Myslím si, že som sa dobre zhostil šance a trénera som nesklamal. Uvidíme, čo bude ďalej. Som tu na hosťovaní a Newcastle ma môže z neho stiahnuť. Sám neviem, čo bude. Po poslednom nedeľňajšom zápase sa veci viac vyjasnia. Som zvedavý, akým smerom.