Noví poslanci Popradu Skokan s Haščákom sú sklamaní: Robí Danko hokejistom napriek?!

Poprad je mesto s najlepšou športovou, presnejšie hokejovou infraštruktúrou. Sú tu tri ľadové plochy, niekoľko mládežníckych mužstiev a extraligový Kamzíci. Po októbrových komunálnych voľbách si post primátora udržal Anton Danko (62), niekdajší špičkový hokejový rozhodca. Do mestského zastupiteľstva sa dostali aj dvaja profesionálni hokejisti a lekár popradského tímu. Vyzerá to, že Poprad je naozaj hokejové mesto a tomuto športu sa tu bude naďalej dariť. Realita je však iná.

Hokejisti David Skokan (33) a Marcel Haščák (35) sú Popradčania srdcom a dušou, ktorých si v týchto komunálnych voľbách ľudia zvolili do mestského zastupiteľstva. Skĺbiť prácu hokejistu a poslanca nebude ľahké. Obaja sú však odhodlaní aj niečo obetovať. Nerátali však s jednou vážnou komplikáciou, ktorú im pripravil primátor Popradu Anton Danko.

Sklamaní zo zmeny

„Na kandidátku za poslanca som šiel s tým, že sa budem aktívne podieľať na rozvoji Popradu. Vzorom my bol Arné Kroták, ktorý bol tiež počas svojej kariéry tiež aktívnym poslancom. To, že mi ľudia dali hlasy a tým aj dôveru, je pre mňa záväzok, ktorý hodlám naplniť. V ústrety nám vyšiel aj hokejový klub, ktorý nás v našej aktivite podporil. S veľkým sklamaním som prijal správu, že mestské zastupiteľstvá sa budú konať v piatok,“ povedal na úvod pre Nový Čas útočník Kamzíkov Skokan a následne ozrejmil, o čo ide: „Posledných 20 rokov boli zastupiteľstvá vždy v stredu alebo vo štvrtok. Teraz to primátor zmenil na piatky. Tie sú však pre mňa a pre Marcela Haščáka dni, keď sa hrajú ligové zápasy a z tých nás kluby nemôžu uvoľňovať. To si primátor ako bývalý hokejový rozhodca určite uvedomuje a chcem ho požiadať, aby toto rozhodnutie prehodnotil a zmenil.“

Chcú mandát naplniť

Ani útočník Slovana Marcel Haščák nechápe, prečo prišlo k takejto zmene: „Chcel by som povedať, že ľudia mi dôverovali a dali mi svoj hlas. Ja chcem svoj mandát naplniť a oplatiť ľuďom dôveru, ktorú mi dali. Chcem sa zúčastniť na všetkých mestských zastupiteľstvách. Vo všetkom, čo robím, chcem byť najlepší a nechcem dôveru ľudí brať na ľahkú váhu. Dúfam, že primátor nám vyjde v ústrety a ponechá zastupiteľstvá na stredu, tak ako to bolo posledných 20 rokov,“ reagoval rodený Popradčan Haščák.

Sľub dali na piatok

Hovorkyňa mesta Poprad Jarmila Hlaváčová nám k rokovaniam mestského zastupiteľstva povedala: „V stredu 9. novembra 2022 sa uskutočnilo 4. plánované zasadnutie popradského mestského zastupiteľstva, ktoré v tomto zložení zasadalo naposledy. Ustanovujúce zasadnutie nového zastupiteľstva sa bude konať v piatok 25. novembra 2022, kde doobeda svoj sľub zloží primátor a noví poslanci, ktorí boli zvolení v komunálnych voľbách. Popoludní bude zastupiteľstvo pokračovať prvým pracovným rokovaním.“

Je to čistá zlomyseľnosť

Z tohto rozhodnutia primátora Danka je sklamaný a rozčarovaný aj neúspešný kandidát za primátora a aktuálny poslanec mestského zastupiteľstva František Majerský. „Obidvaja hokejisti Dávid a Marcel sú v našom opozičnom poslaneckom klube a tento presun rokovacieho dňa na piatok je od primátora čistá zlomyseľnosť. No asi si neuvedomil, že piatky sú nevyhovujúce aj pre ostatných a môžem povedať väčšinu nových poslancov. Verím, že toto jeho rozhodnutie sa týka len prvého slávnostného a na to nadväzujúceho pracovného rokovania.“