Dúbravka zažil víťaznú premiéru v drese United: Červení diabli mieria do osemfinále!

Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka sa dočkal súťažnej premiéry v drese Manchestru United. „Červení diabli" otočili duel proti Aston Ville a po výhre 4:2 postúpili už do osemfinále.

Slovenský reprezentant sa dočkal premiéry po vyše dvoch mesiacoch, keď ho hlavný tréner Erik ten Hag poslal medzi tri žŕdky ako člena základnej zostavy.

Úvodné dejstvo presný zásah neprinieslo, avšak krátko po príchode z kabín začala prestrelka obsahujúca poltucet gólov. Ako prvý prekonal Dúbravku hosťujúci Ollie Watkins. Aston Villa sa ale z vedenia dlho netešila, už po pár sekundách vyrovnal Anthony Martial.

Mužstvo pod vedením hlavného trénera Unaia Emeryho opäť posadil na koňa nešťastný vlastný gól portugalského krajného obrancu Dalota. Od tohto momentu prevzali opraty stretnutia naplno do svojich rúk hráči United a postarali o dokonalý obrat.

Vyrovnal Rashford, prvýkrát v dueli poslal „červených diablov" do vedenia Bruno Fernandes a definitívnu bodku dal po krásnej prihrávke McTominay. Martin Dúbravka mohol so svojimi spoluhráčmi oslavovať postup do osemfinále Ligového pohára.