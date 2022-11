Vittek prvým Slovákom s diplomom od UEFA: Študoval so svetovými hviezdami

Pred tromi rokmi opäť zasadol do školskej lavice a pred pár dňami úspešne štúdium aj dokončil. Bývalý reprezentant Róbert Vittek (40) sa stal prvým Slovákom, ktorý vyštudoval medzinárodnú školu zameranú na športový biznis, manažment a marketing pod záštitou UEFA.

Na začiatku novembra si bývalý útočník Róbert Vittek prevzal už aj diplom o absolvovaní štúdia.

„Mali sme promócie priamo v sídle Európskej futbalovej federácie vo švajčiarskom Nyone. Diplom o úspešnom ukončení štúdia som si prevzal z rúk prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina,“ povedal na úvod pre Nový Čas Vittek, ktorý je prvým slovenským futbalistom, ktorý absolvoval takéto trojročné štúdium. Teraz tak bude môcť pôsobiť vo futbalových štruktúrach po celej Európe a svoje skúsenosti chce najbližšie zúročiť v bratislavskom Slovane.

„V tejto škole som sa veľa naučil, získal množstvo kontaktov, ktoré teraz môžem v Slovane využiť.“

Vittek prezradil aj to, že mal v škole hviezdnych spolužiakov. „Študovali so mnou takí hráči, ako sú Didier Drogba či Brazílčan Kaká. Ten bol teraz so mnou aj na promóciách a spolu sme si prevzali diplom,“ dodal Robo.