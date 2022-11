Futbalová ikona Róbert Vittek o návrate do bratislavského Slovana: Telefonát od majiteľa Kmotríka ma prekvapil

Na jar 2019 sa lúčil s belasým dresom i s hráčskou kariérou a teraz je späť! Reč je o bývalom vynikajúcom útočníkovi Róbertovi Vittekovi (40), ktorý od septembra zastáva na Tehelnom poli funkciu riaditeľa pre medzinárodné vzťahy. Denníku Nový Čas prezradil, ako sa jeho návrat upiekol, čo je jeho úlohou a zhodnotil aj jesenné účinkovanie belasých v Konferenčnej lige.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Koncom septembra ste sa vrátili do Slovana, ale na manažérsku pozíciu riaditeľa medzinárodných vzťahov. Ako k tomu prišlo?

Priznám sa, že to bolo aj pre mňa prekvapenie. Slovan viedol domácu súťaž, navyše hral v skupinovej fáze Konferenčnej ligy a zrazu sa udiali riadne zmeny v klube. Potom prišiel telefonát od majiteľa klubu Ivana Kmotríka staršieho, ktorý som nečakal. Dostal som od neho ponuku, či nemám záujem vrátiť sa do klubu a pracovať pre Slovan. Dôležité bolo pre mňa, že aj kouč Vladimír Weiss môj príchod odobril. To bolo pri rozhodovaní kľúčové, pretože, ak má fungovať vzájomná spolupráca, musí byť dôvera na každej strane.

Na akú dobu ste podpísali kontrakt?

Dohodli sme sa zatiaľ na dobu neurčitú. Teším sa na novú prácu a výzvu. Robiť v Slovane sa neodmieta, bude to pre mňa veľká škola.

Aká je vaša náplň práce?

Spolupracujem so športovým riaditeľom Robom Tomaschekom a s trénerom Weissom. Chodím každý deň do práce a rozhodnutia, týkajúce sa kádra a smerovania klubu, robíme spoločne. Hlavne sa budem snažiť zúročiť aj moje kontakty a vedomosti, ktoré som nadobudol počas štúdia v medzinárodnej škole pod záštitou UEFA.

Plánujete v budúcnosti riadiť nejaký klub či zväz?

(Smiech). Človek by mal mať v živote tie najvyššie ciele. Tak, ako som ich mal aj vo futbale, mám ich aj teraz. Uvidíme, čo príde v budúcnosti, teraz je mojou náplňou pracovať v Slovane.

Čo vravíte na účinkovanie Slovana v skupinovej fáze Konferenčnej ligy?

V prvom rade chcem povedať, že som späť v klube vyše mesiaca a nepripisujem si žiadnu zásluhu na postupe zo skupiny do jarnej časti tejto súťaže. Lebo už aj také názory som počul. Teší ma, že sa Slovanu po dvoch nevydarených dueloch podarilo vygradovať formu a vyhrať skupinu. Myslím si, že hráči predviedli slušné výkony a určite pomohlo aj to, že sa zlepšila atmosféra v klube.

Teší vás aj návrat fanúšikov na tribúny?

To je asi najväčšia radosť. Nemali sme atraktívnu skupinu a napriek tomu ľudia zaplnili Tehelné pole. Ukázali, že sa prišli pozrieť na Slovan, nie na súpera. A treba povedať aj to, že sme postupom pomohli aj slovenskému futbalu, pretože sme zlepšili koeficient.

Lídrom tímu je Gruzínec Giorgi Chakvetadze, ktorý je však v Slovane na hosťovaní. Môže si ho belgický Gent stiahnuť už v zime späť?

Čo ja mám informácie, tak je u nás na ročnom hosťovaní. Giorgi je v Bratislave i v samotnom klube spokojný. Dotiahol ho tréner Weiss a treba povedať, že je rozdielový hráč. Chceli by sme ho udržať, ale uvidíme či sa to podarí.