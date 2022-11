Gabriela chce od bývalého reprezentanta vysúdiť 300-tisíc eur: Čo plánujem s peniazmi od Ďuricu?!

Dala nahliadnuť do súkromia. Bratislavčanka Gabriela (27), žalujúca Jána Ďuricu (40), priznáva, že suma 300-tisíc eur, ktorú chce vysúdiť od bývalého futbalového reprezentanta, je šialene vysoká.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Napriek tomu si ide ohrdnutá milenka za svojím. Keďže sa nedočkala vzťahu ani prisľúbeného bytu, očakáva aspoň mastnú sumu. V prípade úspechu by po skončení súdneho pojednávania rada cestovala a neskôr si založila aj rodinu. Excentrická brunetka obvinila v roku 2020 Ďuricu z toho, že ju nakazil vysokorizikovým HPV, ktorý sa prenáša predovšetkým sexuálnym stykom.

V utorok 11. októbra sa konalo na Okresnom súde v Dunajskej Strede druhé kolo súdneho pojednávania bývalých milencov. Termín toho ďalšieho bude vytýčený až po znaleckom dokazovaní oboch zúčastnených strán. Gabriela medzitým v rozhovore pre Nový Čas porozprávala o viacerých témach zo svojho súkromného života a rovnako načrtla aj svoje plány v prípade úspechu na súde.

„Som si vedomá, že suma 300-tisíc eur, ktorú sa snažím od Ďuricu vysúdiť, je šialene vysoká. S právnikom sme však vychádzali z toho, čo mi bolo pôvodne prisľúbené po ústnej dohode. Mysleli sme si, že príde mimosúdne uzmierenie, o čo som sa v minulosti, ešte pred podaním žaloby, pokúšala. Lenže niekto si o sebe myslel až príliš... Že to má vybavené tak, aby sa tento prípad nikdy neobjasnil. Teraz sú však už všetky dôkazy na súde a nie je cesty späť,“ povedala pre Nový Čas Gabriela, ktorá s majetným futbalistom začala udržiavať milenecký pomer v lete 2017.

To, že je HPV pozitívna, zistila v novembri 2017, následkom čoho ju mal Ďurica chlácholiť tým, že jej kúpi byt a bude ju aj finančne podporovať. Neskôr však zmenil rétoriku.

BEZ PRÁCE

Gabriela podľa svojich vyjadrení v súčasnosti nie je zamestnaná. Zato plány do budúcnosti má detailne premyslené. „Venujem sa zatiaľ sama sebe, ale v budúcnosti už niečo plánujem. Rozmýšľam aj nad zahraničím. Celkovo by som po súde chcela využiť peniaze na cestovanie a časom by som si určite rada založila aj rodinu."

„Potrebujem začať nový život. Odtrhnúť sa od Ďuricu a jeho špinavostí, napríklad ako sú jeho zásnuby s Dianou Kačurovou, do ktorých má neustále zapája,“ opísala svoje zámery brunetka z Bratislavy.

AJ BEZ PRIATEĽA

Ako sama tvrdí, po Ďuricovi žiadneho partnera oficiálne nemala. „Muži sú v dnešnej dobe dosť egoistickí a ja o sebe môžem povedať, že som nezávislá a dominantná žena. Podporu mi však v súčasnosti poskytuje môj bývalý partner, ktorého poznám od 15 rokov."

„Teraz sme najlepší kamaráti. Pomáha mi vo všetkom, poskytne psychickú podporu i mužskú racionalitu. Snaží sa krotiť moje emócie. Aby som sa neutrápila,“ povzdychla si Gabriela a porozprávala aj o tom, čo si o celej kauze myslia jej rodičia.

„Ďuricu som v čase nášho mileneckého pomeru rodičom vôbec nespomínala. Bolo to tajné. Čo sa týka súdu, celkovo sa o tejto kauze s rodičmi príliš nerozprávam. Jedine otec je viac-menej ten, ktorý o tom niečo vie. Je dosť tvrdá a rázna povaha. Nepadajú z jeho strany pekné slová na Janovu osobu."

„Mne otec dôveruje na 100 % a vie, že si idem za svojím a že som dosť silná žena a zvládnem to. Bojový typ som bola od detstva. Keď sa mi v škole diala krivda, nechodila som s plačom za učiteľkou, namiesto toho som sa pokojne aj pobila. Bojovať za seba mám v povahe,“ vyhlasuje hrdo.

ZÁSNUBY AKO VÝSMECH?

Ďurica momentálne tvorí pár s misskou Dianou Kačurovou, s ktorou nedávno dokonca oznámil zásnuby. Gabriela vidí za týmto krokom zlovestný útok na jej osobu. „Kačurová zverejnila info o zásnubách na internete 6. marca. Na druhý deň, teda v deň mojich narodenín, to hneď publikovali médiá."

„Samotný Ďurica 7. marca zavesil na instagram video s Kačurovou a odkazom: ‚K tvojmu sviatku len to, že ťa milujem‘. Išlo tam podľa mňa evidentne o to, aby zosmiešnil môj sviatok. Jano si dobre pamätá, kedy mám narodeniny. Je to majster manipulátor! Sám to podľa mňa takto naplánoval, aby to vyšlo na deň môjho narodenia,“ uzavrela prostoreká Gabriela.