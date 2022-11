Tréner Čajok Peter Jankovič po senzačnom víťazstve: Musíme si to teraz užiť

Stret basketbalistiek Piešťanských Čajok a tureckého Galatasarayu Cagdas Factoring Istanbul v Európskom pohári (Eurocup) by sa dal charakterizovať ako povestný súboj Dávida s Goliášom.

Výška rozpočtu, kvalita hráčok a ďalšie faktory hovorili v prospech hostí, ale úradujúci šampión Niké extraligy žien sa súpera zvučného mena nezľakol a skvelým záverom si zapísal druhé víťazstvo v C-skupine. Po výsledku 71:63 sa mohla v podstate vypredaná Diplomat aréna tešiť z mimoriadneho úspechu, ktorý priblížil tím z kúpeľného miesta k postupu do ďalšej fázy súťaže.

Čajky zobrali iniciatívu od úvodu do svojich rúk a svojou hrou evidentne Galatasaray zaskočili. "Vychádzalo to z koncentrácie, nastúpili sme s energiou. Chceli sme a vedeli sme, čo máme hrať. Boli sme pripravení a dievčatá to plnili, čo je fajn. V podstate sme sa nedostali do nejakej veľkej straty koncentrácie, kedy by nám súper odišiel na veľký rozdiel. Udržali sme to, za čo som rád. Je to obrovský úspech, ktorý si musíme užiť a hlavne si ho vážiť, aby sme to nebrali ako samozrejmosť. Nedá sa všetko len vyhrávať, ale myslím si, že sme už natoľko rozumní a mentálne je družstvo tak pripravené, že to pochopilo," hodnotil úspech pre TASR tréner Peter Jankovič.

Jeho hráčky sa nezľakli ani viacerých ťažkých situácií, ako náporu súpera alebo straty vedenia. Vždy sa dokázali rýchlo otriasť a vrátiť sa k hre, ktorá ich doviedla k mimoriadnemu úspechu.

"Každý je z mäsa a kostí, vie hrať basketbal a tak si pred každým zápasom hovoríme, aby sme boli sebavedomé. Nie je podstatné, kto je náš súper, ale to, že nad ním dokážeme uspieť. Myslím si, že sme hrali lepšie v obrane, postrážili sme si doskoky a súperovi sme vnútili našu hru. Je to veľké víťazstvo pre všetkých a hlavne pre klub. Galatasaray je najväčší klub, proti ktorému som hrala, majú veľké mená na súpiske a je úžasné si povedať, že sme ho zdolali," vravela s 27 bodmi najlepšia strelkyňa zápasu Ke’Shunan Jamesová.

Piešťany boli vo všetkých hlavných ukazovateľoch lepšie, najmä pod košom dokázali efektívne ťažiť z Jamesovej a skúseností Anny Jurčenkovej. Približne 150 sekúnd pred koncom pritom prehrávali domáce hráčky 62:63, ale to boli posledné body v podaní istanbulského tímu v zápase. Deväťbodovou šnúrou si Čajky napokon uchmatli druhý triumf v aktuálnej edícii Eurocupu.

"Presne sme si opakovali, aby sme koniec nedobabrali, ako tomu bolo proti Gorzówu, a udržali koncentráciu celých 40 minút. V týchto zápasoch sa totiž ráta každá sekunda. Snažíme sa hrať tímovo a je jedno, kto bude na konci oslavovať body alebo asistenciu. Hlavné je spoločné víťazstvo, každá bojuje za tú druhú. Vidím to na mladších hráčkach, ako sa krásne z toho tešia. Je to taká úprimná radosť a ja sa teším za ne. Teším sa aj kvôli tomuto klubu, každá výhra sa ráta. Je to pre dievčatá dobrý signál do budúcna, že sme na dobrej ceste, treba drieť a vieme vyhrať aj ťažké zápasy," uviedla Jurčenková.

Úradujúci majster Slovenska predviedol v závere sebavedomú cestu za obratom, zakončenú ziskom ďalších dvoch bodov do tabuľky. "Rozhodli obrovské skúsenosti Anky Jurčenkovej a Božici Mujovičovej. Anka si na obrannej polovici ukočírovala tím, Božica zvládla to isté na útočnej polovici. K tomu sa pridala 'KJ' Jamesová, ale každá jedná hráčka, aj tá, ktorá nenastúpila, tak má na tomto obrovský podiel," vyhlásil Jankovič.

Potešiteľným a príjemným bonusom pre tím bol pohľad na tribúny, ktoré sa podarilo zaplniť do posledného miesta. O skvelú atmosféru stretnutia sa postaral aj početný hlúčik tureckých fanúšikov. "Bolo to niečo fantastické. Zažil som to len na poslednom finálovom zápase v tomto roku, ale toto bolo ešte viac. Vďaka každému človekovi, ktorý na tento zápas prišiel a povzbudzoval. Samozrejme, vďaka patrí aj fanklubu Galatasarayu, o atmosféru tak bolo postarané," pochválil tréner Piešťan. Podobný pohľad na fanúšikovskú podporu mala aj Jurčenková: "Bolo to super. Aj to, že prišli Turci, ale v prvom rade plná hala. Určite sa hrá pred takýmito fanúšikmi oveľa lepšie, atmosféra bola úžasná. Našou ambíciou zostáva postup, ideme krok po kroku, od zápasu k zápasu. Sú to pre nás dôležité body."

Piešťany sa vďaka úspechu dostali na niekoľko hodín na čelo C-skupiny a čo je najdôležitejšie, druhou výhrou v rade si výrazne pomohli v boji o priame postupové miesto do play off Eurocupu. Pred odvetnou časťou majú s bilanciou dve výhry a prehra všetko vo svojich rukách. "Veľmi dôležité víťazstvo. Ideme sa pokúsiť ešte o ďalší zázrak a skúsime vyhrať v Gorzówe. Bude to veľmi ťažké a náročné, ale máme cieľ. Chceme postúpiť zo skupiny a týmto víťazstvom sme sa k tomu priblížili, ale ešte stále nie je koniec," dodal Jankovič.