Rosandič dostal od trénera Ramsayho veľkú dôveru: Znamená to pre mňa veľa

Slovenskú hokejovú reprezentáciu povedie na Nemeckom pohári ako kapitán Mislav Rosandič (27), jeho asistenti budú Matúš Sukeľ a Mário Grman.

Dvadsaťsedemročný obranca je najskúsenejší vo výbere trénera Craiga Ramsayho, keď za Slovensko odohral už 56 zápasov a nechýbal ani pri zisku bronzu na ZOH v Pekingu. Za ním nasleduje útočník Matúš Sukeľ so 45 štartami. "Ubehlo to strašne rýchlo. Príde mi to ako keby som bol včera nováčik a dnes som najstarší. Je to moje prvé ´céčko´ na drese v kariére. Znamená to pre mňa veľa. Som poctený, že mi tréneri dali takúto rolu. Pokúsim sa odviesť najlepšiu robotu a byť chlapcom v kabíne aj na ľade nápomocný," povedal Rosandič pre hockeyslovakia.sk.

Slováci nastúpia už vo štvrtok o 16.15 proti Rakúsku. Sily si tak zmerajú dve mladé mužstvá, keďže vekový priemer oboch je len 24 rokov. "Rakúšania budú hrať agresívny hokej a budú nás dohrávať. V poslednom zápase s nimi tam boli aj nejaké potýčky, takže na to sa musíme pripraviť," povedal asistent trénera Andrej Podkonický.

"Nám je jedno, či hráme s Rakúšanmi alebo Švédmi, na našom hokeji sa nič nemení. Vždy sa pripravujeme rovnako. Chceme byť na puku, dávať góly a vyhrávať," doplnil Rosandič. Po piatkovom voľnom dni čaká slovenský výber sobotný zápas s Dánskom. V nedeľu preverí Slovákov domáci výber Nemecka.