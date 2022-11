Strela švihom pod žŕdku! Prvé slová Regendu po premiérovom góle v NHL

Skvelý návrat z farmy! Slovenský hokejista Pavol Regenda (25)sa dočkal. V zámorskej NHL strelil svoj prvý gól.

V 34. min si medzi kruhmi prebral prihrávku od Franka Vatrana a strelou švihom prekonal brankára Minnesoty.

„Je to ako sen. Som veľmi šťastný. Stále tomu nemôžem uveriť. Celá lajna urobila výbornú prácu,“ vyzdvihol spoluhráčov. Pre Regendu to to bol tretí bod v šiestom stretnutí profiligy (1+2).

Bronzový medailista zo ZOH v Pekingu odohral v úvode sezóny päť duelov v prvom tíme "káčerov", v ktorých zaznamenal dve asistencie. Klub ho následne poslal na farmu San Diego Gulls, kde bodoval v každom zo štyroch zápasov a pripísal si po dva góly a asistencie.

V stredu ho Anaheim povolal späť do prvého tímu namiesto Adama Henriqueho, ktorý očakával narodenie dieťaťa. Regenda sa predstavil opäť vo štvrtom útoku, odohral 8:56 min a okrem gólu si do štatistík pripísal aj jednu strelu, jeden blok a jednu plusku. Jeho Anaheim podľahol Minnesote 1:4.