Sparta hladko porazila Slovácko: Gólom sa blysol slovenský reprezentant

Slovenský futbalista Lukáš Haraslín skóroval v drese Sparty Praha v stredajšej dohrávke 14. kola českej ligy a pomohol k triumfu 4:0 nad Slováckom.

Nastúpil v trojčlennom útoku a v 65. min zvýšil na 3:0. Sparta je v tabuľke tretia s odstupom deviatich bodov od čela.

Hráči Viktorie Plzeň zvíťazili v dohrávke 4. kola najvyššej českej súťaže nad Zbrojovkou Brno taktiež jednoznačne 4:0. Potvrdili tak prvé miesto v tabuľke, druhá Slavia Praha na nich stráca už štyri body.



Česká liga – dohrávky:

14. kolo:

Sparta Praha - 1.FC Slovácko 4:0 (2:0)

Góly: 9. Sadílek, 30. Čvančara, 65. HARASLÍN, 89. Karabec

/L. Haraslín hral do 67. min, D. Holec sedel na lavičke - M. Tomič celý duel a uvidel ŽK, P. Šimko nastúpil v 78. min/



4. kolo:

FC Viktoria Plzeň - FC Zbrojovka Brno 4:0 (1:0)

Góly: 54. a 77. Chorý (druhý z 11 m), 24. Vlkanova, 89. Bassey

/E. Jirka hral do 80. minúty, R. Dedič a brankár M. Tvrdoň sedeli na lavičke - R. Matejov hral do 46. minúty/