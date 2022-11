Disciplinárka NHL vyniesla verdikt: Aha, koľko zápasov si Slafkovský nezahrá!

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský (18) spoznal svoj trest za nedovolený zákrok na Matta Luffa z Detroitu. Oddelenie hráčskej bezpečnosti NHL rozhodlo o tom, že Slafkovský si nezahrá v najbližších dvoch zápasoch. Bude tak Montrealu chýbať v domácich stretnutiach proti Vancouveru a Pittsburghu.

Slafkovský v tretej tretine duelu proti Detroitu nešetrne zozadu narazil Luffa tvárou priamo na mantinel. Okamžite sa strhla hromadná roztržka a Luff rýchlo utekal do kabíny. Vo štvrtok absolvuje operáciu zápästia a pre zranenia spôsobené Slafkovského zákrokom bude chýbať 10-12 týždňov.

