Slafkovského budú vypočúvať: Obeť jeho zákroku dopadla oveľa horšie, ako sa očakávalo!

Tréner Detroitu Derek Lalonde pôvodne vyhlásil, že obeť nešetrného zákroku Juraja Slafkovského Matt Luff bude na tom podobne, ako zranený český útočník Filip Zadina. Prvé prognózy hovorili o absencii na 6-8 týždňov. Ale skutočnosť je omnoho horšia!

Podľa TSN absolvuje Luff zajtra operáciu zápästia a pre zranenia, ktoré hokejistovi Red Wings spôsobil tvrdým zákrokom Slafkovský, si nezahrá 10-12 týždňov. V praxi to znamená, že v zostave "červených krídel" sa potenciálne neobjaví až tri mesiace!

Detroit Red Wings forward Matt Luff will undergo wrist surgery and is expected to miss 10-to-12 weeks as result of injuries sustained from a hit from behind by Montreal Canadiens rookie Juraj Slafkovsky. https://t.co/ePrZR6zqVL

Slafkovského čaká vypočúvanie na oddelení hráčskej bezpečnosti NHL, informuje o tom radio-canada.ca. Rozhodovať sa bude o dĺžke jeho dodatočného trestu a finančnej pokute. Jeho zákrok pripomenul incident, pri ktorom jeho spoluhráč Josh Anderson zozadu narazil tvárou na mantinel Alexa Pietrangela z Vegas a disciplinárna komisia ho dodatočne potrestala na dva zápasy.

Slafkovsky with a terrible hit from behind on Luff, who is hurt & bloodied. 5 minute major + game misconduct to Slafkovsky.



Luff JUST had 16 stitches and lost teeth after taking a puck to the face. Brutal. #LGRW pic.twitter.com/0Vg0FHdAP2