Slovenskí florbalisti na MS rozstrieľali Poľsko: O semifinále zabojujú v derby proti Česku

Slovenskí florbalisti potvrdili rolu favorita, keď zdolali Poľsko hladko 9:1 a postúpili do štvrťfinále MS vo Švajčiarsku. V piatok o 15:00 zabojujú o postup medzi najlepšiu štvorku proti reprezentantom Česka.

Slováci počas celého zápasu dokázali hru kontrolovať. Za najlepšieho hráča na slovenskej strane bol vyhlásený dvojgólový Roland Gašparík. Štyri body si pripísal do štatistík najproduktívnejší hráč Slovenska na turnaji Michal Dudovič. Prvý gól na MS strelili Kristián Kozák, Tomáš Kvasnica a Šimon Hatala.



Baráž o štvrťfinále MS vo florbale:

Slovensko – Poľsko 9:1 (3:0, 4:0, 2:1)

Góly: 8. Ujhelyi (Kozák), 14. Gajdoš (Ujhelyi), 20. Kvasnica (Kelemen), 24. Kozák (Gál), 28. Dudovič (Gašparík), 33. Hatala (Dudovič), 38. Gašparík (Dudovič), 46. Gašparík (Gál), 56. Dudovič (Pažák) – 43. Skura (Dahlström). Rozhodovali: Kumerdanks, Kristapsons (obaja Lotyš.), vylúčení: 1:1, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 325 divákov.

/Slovensko postúpilo do štvrťfinále/



zostava SR: Kohút – Hatala, Miške, Kozák, Pažák, Mirt, Košarišťan – Dudovič, Gašparík, Gál – Ujhelyi, Gajdoš, Nehila – Kelemen, Virga, Kvasnica – Kubovič, Cvacho, Bačinský



ďalší program SR: piatok 11. novembra – štvrťfinále: SLOVENSKO – Česko (Zürich, 15:00 h)

hlasy po zápase:

Radomír Mrázek, tréner SR: "Rozdelíme to opäť na dve veci. Prvou je postup, čo je kľúčové. Chcem zdôrazniť, že je to postup medzi osem najlepších tímov na MS. To je základný stavebný kameň pre to, aby MS mohli byť úspešné a aby sme mohli absolvovať ďalšie tri zápasy, v ktorých sa budeme ďalej posúvať a rozvíjať. Čo sa týka zápasu, tak bolo vidieť únavu po včerajšom náročnom zápase so Švajčiarmi, súboje aj rýchlosť súpera nám vzala veľa energie. Prejavilo sa aj nastavenie v hlave a prepnutie z ťažkého súpera, s ktorým hráte bez loptičky a absolvujete množstvo súbojov, do zápasu, keď musíme byť trpezliví a hrať s loptičkou. Zápas nemal príliš veľkú kvalitu, ale účel svätí prostriedky. My sme dohrávali tak, aby sme pošetrili čo najviac síl, aby sa nikto nezranil. Musíme byť za to radi, pretože ideme do zápasu s Českom, v ktorom máme určitú šancu. Musíme dobre zregenerovať."

Roland Gašparík, najlepší hráč zápasu: "Prvá tretina nebola ideálna, boli sme nejakí zaspatí a nemali sme prestavenú hlavu zo včerajšieho zápasu. Potom v šatni padli nejaké slová, trochu sa zvýšil hlas. Myslím si, že od druhej tretiny sme boli jednoznačne lepší. Hrali sme tak, ako sme mali, viac sme behali, napádali a dali krásne góly. Mne osobne tiež robilo problém nastavenie v hlave. Vyzeral som ako keby sa mi absolútne nechcelo. Potom som si povedal, že treba ísť do tohto zápasu s pokorou a začalo sa mi hrať lepšie, keď som začal viac behať. Ja sa na tento zápas veľmi teším, pretože mám rád rivalitu medzi Slovenskom a Českom. Mám tam veľa kamarátov, takže aj na nich sa teším, ale určite im nič nedarujem. Myslím si, že pre slovenských fanúšikov to bude skvelý zápas. Urobíme všetko pre to, aby sme ich zničili."