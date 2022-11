Fanúšik zverejnil dôkaz: Zmanipulovaný žreb futbalovej Európskej ligy?

Najväčším ťahákom šestnásťfinálového programu futbalovej Európskej ligy je bezpochýb konfrontácia Manchesteru United a FC Barcelona. Množstvo fanúšikov sa už nevie dočkať jari, keď si pozrie tento atraktívny dvojzápas. Ale niektorí fanúšikovia obviňujú UEFA z manipulácie žrebu. Údajne dala dokopy túto dvojicu schválne, aby zvýšila atraktivitu súťaže. Jeden z fanúšikov dokonca zverejnil na sociálnej sieti dôkaz. Už deň pred oficiálnym žrebom bola na webe zverejnená dvojica Manchester United - Barcelona. Náhoda?

