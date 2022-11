Revolúcia na tenisovom Wimbledone: Bielym nohavičkám odzvonilo!

Významná zmena! Tenisový Wimbledon je známy svojimi niekedy až skostnatenými tradíciami. Najslávnejší turnaj sveta sa však na budúci rok vzdá jednej z nich, a to bielej spodnej bielizne žien. All England Club tak vyhovel hráčkam, ktoré mali počas podujatia svoje dni!

Usporiadatelia tak tenistky chcú ochrániť pred traumatizujúcimi zážitkami. Mnohé z nich chúlostivú situáciu riešili odďaľovaním menštruačného cyklu, ale iné zase o tom nechceli ani počuť. Keďže poznávacím znamením Wimbledonu je biela farba, mnohé hráčky mali počas menštruácie s bielou spodnou bielizňou, samozrejme, problém. Prísny dress code sa dostal pod paľbu kritiky aj tento rok. Austrálčanka Daria Savilleová-Gavrilovová vyhlásila, že si musela kvôli turnaju posunúť začiatok menštruácie, pretože má stres z bielych nohavičiek.

„Určite je to niečo, čo ovplyvňuje športovkyne! Konečne sa to dostane do pozornosti všetkých,“ podporila bývalú kolegyňu z kurtov olympijská víťazka Monica Puigová z Portorika.

„Keď hráte, tak sa môže stať, že úniku nezabránite. V bielych nohavičkách to vidieť. Zápasy sledujú milióny fanúšikov. Pre hráčky to môže byť strašný zážitok,“ uviedla bývalá kapitánka britského fedcupového tímu Judy Murrayová.

Aktuálny dress code

Hráči musia byť oblečení vo vhodnom tenisovom odeve, ktorý je takmer celý biely. Biela nezahŕňa sivobielu alebo krémovú. Biely musí byť nielen tenisový úbor, ale aj šortky, sukne či tepláky. Čiapky, čelenky, šatky, náramky a ponožky musia byť počas Wimbledonu rovnako v biele. Platí to aj pre topánky, podrážky a šnúrky. Biela musí byť aj bielizeň, ktorá môže byť viditeľná počas turnaja. Obsahovať môže jeden farebný lem, nie širší ako jeden centimeter.