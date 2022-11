Brankár Takáč chytil v rozstrele tri pokutové kopy a udržal Trnavu v pohári: Sú aj väčší penaltoví frajeri!

Stal sa hrdinom zápasu! Brankár Dominik Takáč (23) udržal Spartak Trnava v Slovenskom pohári. Stačil mu na to iba párminútový pobyt na novučičkom trávniku. Osemfinále proti Michalovciam (2:2 - 4:3 na PK) totiž presedel medzi náhradníkmi a medzi tri žrde sa postavil až tesne pred penaltovým rozstrelom. V ňom skvele zlikvidoval tri pokusy súpera a obhajca trofeje ide ďalej.

Trénerovi Michalovi Gašparíkovi vyšiel dokonale ťah s dodatočným nasadením svojej brankárskej jednotky. Nebol to náhodný scenár. „V Spartaku som bol zatiaľ pri štyroch rozstreloch. Myslím, že sme všetky vyhrali. Predtým v Podbrezovej som tiež prišiel až na penalty, ale nechytil som ani jednu. Je to aj o šťastí. Dnes som ho mal. Necítim sa penaltovým špecialistom. To by som musel potvrdzovať častejšie. Nájdu sa aj väčší frajeri s lepšími štatistikami,“ povedal Takáč pre Nový Čas.

Člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie priznal, že Trnavčania pokutové kopy pred zápasom trénovali. Napriek tomu zlyhala až trojica hráčov (Savvidis, Boateng, Ristovski). Postup musel ratovať Takáč. „Niektorých hráčov súpera som mal naštudovaných. S trénerom brankárom Kameschom sme sa penaltám pred pohárovým zápasom venovali ešte viac, keďže rozstrel býva rozhodujúci. Pri každej penalte som vedel, čo chcem urobiť. Býva to vždy len na brankárovi, ale mal som z toho dobrý pocit.“

Pozvánku na večeru od spoluhráčov neočakáva, lebo chytanie je jeho práca. Tvrdí, že teraz pomohol mužstvu on a nabudúce to bude niekto iný. Dôležitý je výsledný efekt. Prezradil, že na lavičke bol nervóznejší ako na ihrisku. „Ten pocit, že nemôžem nič urobiť, je skľučujúci. Iba tam sedím a fandím. Mrzí ma, že sme si postup neustrážili v riadnom hracom čase. Už sa nám to stalo viackrát aj v lige, že sme prišli o sľubný náskok,“ dodal Takáč.

Trnava je v osmičke najlepších pohárových tímov a stále má šancu obhájiť vlaňajšie prvenstvo. Jej motivácia je o to vyššia, že májové finále tohto ročníka sa bude hrať práve na štadióne Spartaka.