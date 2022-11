Schmiedlová získala proti Belgicku druhý bod, Slovenky živia šancu na semifinále

Slovenské tenistky si na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v Glasgowe pripísali na konto prvé víťazstvo. V druhom dueli B-skupiny vedú nad Belgickom 2:0 a živia šance na postup do semifinále.

O rozhodujúci bod sa postarala Anna Karolína Schmiedlová, ktorá v súboji tímových jednotiek zdolala Marynu Zanevskú 5:7, 6:2, 6:3.

Schmiedlová hneď v úvodnom geme stratila podanie. Bleskovo však kontrovala rebrejkom a v ďalších minútach mala navrch. Vďaka brejku v šiestom geme si vybudovala náskok 5:2 a v ôsmej hre mala pri podaní Zanevskej k dispozícii setbal. Rodáčka z ukrajinskej Odesy ho však odvrátila, v desiatom geme aj druhý a napokon otočila nepriaznivý vývoj setu. Za stavu 5:5 zobrala Schmiedlovej servis a v ďalšom geme premenila po 76 minútach tretí setbal.

Slovenka sa rýchlo zmobilizovala a v druhom sete na dvorci dominovala. Mala 75-percentnú úspešnosť prvého podania a Zanevskú nepustila ani k jedinému brejkbalu. Na začiatku tretieho setu Schmiedlová prišla o servis, no následne získala štyri gemy za sebou a zápas už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:3 využila hneď prvý mečbal.

"Triumf nad Zanevskou je jeden z najcennejších v mojej kariére. Bolo to náročné na psychiku, cítila som nervozitu. O to viac ma teší, že sa mi podarilo vyhrať prvý zápas na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej. Veľmi ma povzbudilo víťazstvo Viki Kužmovej nad Bonaventureovou. Chcela by som sa poďakovať slovenským fanúšikom, ktorí nás prišli povzbudiť do Glasgowa. Možno to nebolo na mne na kurte vidieť, no vibrovali vo mne emócie," uviedla Schmeidlová v pozápasovom interview.



Finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej:

B-skupina:

SLOVENSKO - Belgicko 2:0 po dvojhrách

Viktória Kužmová - Ysaline Bonaventureová 6:2, 7:6 (7)

Anna Karolína Schmiedlová - Maryna Zanevská 5:7, 6:2, 6:3