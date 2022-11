Slovenský kulturista Michal Mokoš sa stal majstrom sveta: Bez manželky by som to nikdy nedal!

Skvelý výsledok! Slovenský kulturista Michal Mokoš (45) dosiahol v španielskej Santa Susanne životný úspech.

Na majstrovstvách sveta v kulturistike mužov a masters získal v kategórii masters nad 100 kg titul svetového šampióna!

Tretiu účasť na svetovom šampionáte tak premietol do zisku najcennejšieho kovu. "Doteraz som bol zväčša vždy šiesty, nejako sa mi tie šestky lepili. Na predchádzajúcich dvoch šampionátoch som bol bez manželky. Vlani som jej sľúbil, že na ďalšie MS ju už zoberiem a že si tam bude môcť nahrať slovenskú hymnu, keď vyhrám," vraví s úsmevom na tvári čerstvý majster sveta Mchal Mokoš.

Práve manželka Martina je mu veľkou oporou. "Bez nej by som titul nikdy nezískal. Život s kulturistom nie je ľahký, manželka mi je veľkou oporou. Pripravuje mi špeciálnu stravu, váži ju, rozdeľuje, je toho mnoho, v čom všetkom mi pomáha. Je to aj jej úspech. Vďačím jej za to," dodal slovenský kulturista, ktorý titulom majstra sveta získal Elite Pro kartu, s ktorou môže štartovať medzi profesionálmi.

„Mám 45 rokov, neviem, či ju ešte využijem,“ vtipkuje Michal. "Je to ale prestíž ju mať. Pre amatéra neexistuje väčší úspech ako stať sa majstrom sveta. Je to môj najväčších úspech, aký sa dá dosiahnuť. Po 30 rokoch tvrdého tréningu sa mi splnil celoživotný sen," uzavrel Mokoš.