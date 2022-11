Ramsay musel škrtať v nominácii, príležitosť pre mladíkov: Majú šancu sa ukázať!

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká od štvrtka prvý tohtoročný prípravný turnaj pred MS, ktoré sú na programe od 12. do 28. mája vo Fínsku a Lotyšsku. Tréneri zavolali na Nemecký pohár až šesť nováčikov. Pôvodne mali byť len dvaja, do nominácie však zasiahli zdravotné problémy niektorých hráčov.

Realizačný tím musel urobiť oproti pôvodnému kádru päť zmien. Pre zdravotné problémy vypadli útočníci Andrej Kollár a Róbert Lantoši a obrancovia Andrej Golian a Peter Čerešňák. Brankár Matej Tomek si pred niekoľkými dňami zlomil kľúčnu kosť. Nahradili ich Denis Godla, Samuel Hain, Patrik Maier, Maroš Jedlička a Patrik Marcinek. "Pozerali sme sa na mená z českej a slovenskej extraligy. Niektorých poznáme, niektorí dostanú šancu po prvý raz. Vlani sme mali vyhliadnutého Jedličku, dostane šancu teraz. Máme aj mladých obrancov, pozerali sme aj na vek s výhľadom do budúcna. Sme zvedaví najmä na nich, ako sa popasujú s príležitosťou," povedal generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.

Hráči po pondelkovom zraze absolvovali dvojdňový tréningový cyklus. Jeden tréning mali ešte v pondelok, dva o deň neskôr. V stredu predpoludním odleteli do Krefeldu, kde nastúpia postupne proti Rakúsku, Dánsku a domácemu Nemecku. "Budeme mať najmladší tím na turnaji. Ale je to preto, že vždy hľadáme nových hráčov a naozaj im chceme dať príležitosť ukázať sa. Takže je to pre nich skvelé a pre mňa je to vždy výborná možnosť vidieť nových hráčov," povedal tréner Craig Ramsay.

Najskúsenejším hráčom vo výbere je obranca Mislav Rosandič s 56 štartmi, nasleduje útočník Matúš Sukeľ so 45. Najpočetnejšie zastúpenie v menoslove hráčov na turnaj do Krefeldu má HKM Zvolen. Do národného tímu dodal päť hokejistov - Haina, Mudráka, Hecla, Jedličku a Marcineka. Vlani si v Krefelde zahrala pätica hráčov, ktorí sú v kádri opäť, ide o útočníkov Holešinského a Minárika a obrancov Kocha, Mudráka a Rosandiča.

Štadión Königpalast v Krefelde (oficiálne Yayla Aréna - pozn.) privíta tradičný turnaj po štvrtý raz v histórii. Slováci sa na podujatí predstavili doteraz 21-krát, v štyroch prípadoch sa tešili z víťazstva (1997, 2006, 2011 a 2016), štyrikrát obsadili druhé a päťkrát tretie miesto. Naposledy triumfovali pred piatimi rokmi. Vlani skončili druhí a predvlani sa na turnaji nezúčastnili pre pandémiu koronavírusu.

Nominácia SR:

Brankári: Denis Godla (Verva Litvínov), Dominik Riečický (HC Košice)

Obrancovia: Michal Beňo, Patrik Maier (obaja HC Slovan Bratislava), Martin Bučko (Dynamo Pardubice), Mário Grman, Patrik Koch (obaja HC Vítkovice Ridera), Samuel Hain, Dávid Mudrák (HKM Zvolen), Mislav Rosandič (Bílí Tygři Liberec)

Útočníci: Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Daniil Fominych (HC Slovan Bratislava), Marek Hecl (HKM Zvolen), Adrián Holešinský (HC Plzeň), Maroš Jedlička, Patrik Marcinek (obaja HKM Zvolen), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav), Jakub Minárik (HC Slovan Bratislava), Oliver Okuliar (Mountfield HK), Adam Sýkora (HK Nitra), Matúš Sukeľ (HC Litvínov), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica), Viliam Čacho (Dukla Trenčín)