Desivé momenty v NHL: Hokejistovi korčuľa prerezala zápästie, skončil v nemocnici

Tridsaťjedenročný Kanaďan nedohral stretnutie pre hlbokú reznú ranu na ľavom zápästí. Člen druhej útočnej formácie musel opustiť ľad v úvode druhej tretiny po tom, ako po súboji spadol a po ruke mu nešťastne prešiel korčuľou Pat Marron. Klub informoval, že Kanea previezli do nemocnice a jeho stav je stabilizovaný.

scary moment in tampa bay as evander kane has had his wrist accidentally cut on the ice. paramedics and team staff immediately down the tunnel with him. pic.twitter.com/ONKgkyHF82