Slafkovský brutálne fauloval súpera, duel nedohral: Famózny výkon Tatara

Prvý bod za asistenciu v druhom zápase prebiehajúcej sezóny si pripísal Adam Ružička, ktorý nastúpil v elitnom útoku Flames a na ľade strávil takmer 16 minút. Juraj Slafkovský nedohral stretnutie Montrealu s Detroitom (3:2 pp a sn), keď v závere tretej tretiny tvrdo fauloval Matta Luffa a dostal trest do konca zápasu.

Tatar sa predstavil v prvom útoku "diablov", na ľade strávil 14:14 minút a do štatistík si pripísal aj jeden hit a dva plusové body. V 13 zápasoch nazbieral osem bodov za gól a sedem asistencií. New Jersey vyhralo už siedmy zápas v sérii a figuruje na druhom mieste Východnej konferencie o dva body za prvým Bostonom. Ružička nahradil v kádri Flames Jonathana Huberdeaua, ktorý nenastúpil pre problémy s nohou. Odohral 15:43 min a okrem asistencie si pripísal aj jednu strelu na bránku a dva bodyčeky.

Slafkovský odohral pred svojím vylúčením 10:33 min a raz vystrelil na bránku. Jeho zákrok prišiel 5:32 minúty pred koncom zápasu za stavu 2:2 a výrazne tak oslabil svoj tím. Detroit však nevyužil výhodu, ktorú prerušilo vylúčenie domáceho Elmera Söderbloma. Duel dospel až do nájazdov, v ktorých rozhodli o triumfe hostí Cole Caufield a Nick Suzuki, za Red Wings sa presadil len David Perron.

