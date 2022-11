Získa Manchester United vytúženú posilu do útoku? Slovinský supertalent ako náhrada za Cristiana Ronalda

Manchester United sa v aktuálnej sezóne trápi s hrotovými útočníkmi. Do konceptu hry Erika ten Haga nezapadá hviezdny veterán Cristiano Ronaldo, a tak na tomto dôležitom poste často zaskakuje krídelník Marcus Rashford. Tento problém chce ale slávny veľkoklub čo najskôr vyriešiť.

Podľa britského denníka The Telegraph by mal byť hlavným cieľom „červených diablov" talentovaný Slovinec Benjamin Šeško (19). Jeho zisk však nebude jednoduchý a Manchester United si zrejme bude musieť pripraviť poriadny balík peňazí.

Rodák z Radeče momentálne oblieka dres rakúskeho Red Bullu Salzburg, no už počas uplynulého leta si jeho služby od budúcej sezóny za 24 miliónov eur zabezpečilo RB Lipsko. Holandský manažér United sa ale nevzdáva a verí, že sa mu podarí dotiahnuť 195 centimetrov vysokého útočníka na Britské ostrovy v čo najkratšom možnom čase. Pochopiteľne, v takom prípade by sa jeho kúpna cena vyšplhala výrazne nahor.

Najideálnejším kompromisom pre všetky zainteresované strany by tak mohlo byť stanovenie prestupu až na júl 2024. V takom prípade by Šeško ešte stihol odohrať jednu celú sezónu vo farbách nemeckého bundesligistu.

The Telegraph predpokladá, že trhová hodnota vychádzajúcej slovinskej hviezdy by sa mala pohybovať okolo hodnoty 45,5 milióna eur, no je vysoko pravdepodobné, že Lipsko sa s takouto čiastkou neuspokojí.