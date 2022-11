Peter Sagan ozrejmil program na budúci rok: Kde začne novú sezónu

Poctivo zarezáva do novej sezóny! Slovenský cyklista Peter Sagan (32) oznámil, na ktorých pretekoch odštartuje nový rok 2023. Vráti sa na obľúbené podujatie Vuelta a San Juan v Argentíne, pričom fanúšikom v Južnej Amerike poslal špeciálny odkaz.

Trojnásobný majster sveta sa bude snažiť v druhom roku pôsobenia v tíme TotalEnergies všetkým dokázať, že do starého železa ešte nepatrí.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Preteky Vuelta a San Juan boli počas uplynulých posledných dvoch rokov zrušené pre koronavírus. Tentoraz sa však vracajú do medzinárodného kalendára v dňoch 22. až 29. januára 2023. „Zdravím všetkých priateľov zo San Juanu a Argentíny! Už sa chystám na novú sezónu 2023, ktorá sa začne na mieste, kde sa cítim ako doma, na jednom z mojich obľúbených pretekov Vuelta a San Juan,“ poslal Sagan odkaz fanúšikom prostredníctvom sociálnych sietí.

V novej sezóne sa bude snažiť primárne napraviť si pošramotenú povesť. V tej minulej totiž primárne pre problémy s koronavírusom nepodával optimálne výkony.„Dnes už trénujem normálne a myslím si, že je to už oveľa lepšie. Nemám už taký pocit, že odtrénujem dve hodinky ľahko a musím si ísť potom ľahnúť poobede, lebo som unavený.

Z tohto hľadiska si myslím, že je to lepšie,“ opísal súčasnú situáciu Sagan pre RTVS. „Taký je však život. Raz je dobre, raz je zle,“ povzdychol si Tourminátor a pokračoval: „Zdravie je najdôležitejšie, takže hlavne to treba dať dokopy. Dnes to pre športovca nie je optimálne, ale nedá sa fungovať 15 - 20 rokov a nemať nič. Niekto má zranenie, zlomí si kľúčnu kosť alebo podobne... S týmto vírusom ešte nikto nevie, čo môžeme očakávať. Uvidíme, čo čas ukáže,“ uzavrel Sagan.