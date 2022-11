MS 2022 v Katare v ohrození? Škandalózne slová ambasádora: Tak to je sila! Rozhovor okamžite ukončili

Katar si je dobre vedomý, ako popieranie práv sexuálnych menšín komerčne škodí futbalovým majstrovstvám.

Keďže chcú maximalizovať svoje zisky z organizovania šampionátu, prišiel katarský minister zahraničia s vyhlásením, že všetci ľudia budú v krajine vítaní, a to vrátane členov LGBTQ komunity.

Lenže teraz sa katarský ambasádor pre majstrovstvá sveta Chalid Salmán rozhodol vyjadriť vlastný názor na homosexualitu. A označil ju za poškodenie mysle a duchovnú ujmu.

"Der offizieller katarische WM-Botschafter Khalid Salman sagt vor der Kamera, Schwule seien „haram“, hätten einen „geistigen Schaden“. Der Pressemann des WM-OKs bricht das Interview ab." @jochenbreyer https://t.co/BxuRNc0nOH pic.twitter.com/tGo7OuOhNy — Mathias_M (@matze2001) November 7, 2022

Salmán, bývalý národný hráč Kataru a teraz veľvyslanec na majstrovstvách sveta, v dokumente, ktorý v utorok odvysiela nemecká verejnoprávna stanica ZDF, uviedol, že má problémy s deťmi, ktoré vidia gayov, pretože sa od nich naučia niečo, čo by nemali.„Nie som prísny moslim, ale prečo je to haram? Je to duchovná ujma,“ vyhlásil Salmán.