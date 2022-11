Najväčší favorit MS v Katare? Brazília zverejnila nomináciu, dve hviezdy majú smolu

Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Tite (61) nominoval na blížiace sa majstrovstvá sveta v Katare 26 hráčov, vrátane deviatich útočníkov.

V kádri figuruje aj 39-ročný obranca Dani Alves, chýbajú v ňom Roberto Firmino z anglického FC Liverpool či zranený Philippe Coutinho z Aston Villy. Brazílčania sa zídu 14. novembra v talianskom Turíne a o päť dní neskôr odcestujú do dejiska šampionátu, na ktorom sa pokúsia o zisk svojho šiesteho titulu.

"Máme generáciu tých najlepších športovcov, ktorí pôjdu na turnaj. Mohol som vybrať aj iných hráčov a dalo by sa to obhájiť, no už je rozhodnuté. Vzhľadom na charakter nášho tímu potrebujeme agresívnych krídelníkov a podľa toho sme skladali zostavu. Náš hlavný zámer je zachovať rovnováhu, a preto sme uprednostnili viac útočníkov. Aby sme mohli uspieť, musíme tvoriť hru a strieľať góly. To neznamená, že silná obrana nie je kľúč k víťazstvám," vysvetlil Tite svoju nomináciu na "mundial".

Najväčším prekvapením je asi zaradenie Alvesa, niekdajšej opory španielskeho FC Barcelona, ktorý v súčasnosti pôsobí v mexickom klube Pumas UNAM. "Vybrali sme ho na základe jeho individuálnych schopností, fyzickej aj mentálnej kondície," povedal brazílsky kouč. "Nie som tu preto, aby som sa niekomu zavďačil. Všetci sme tu preto, aby sme nesklamali tých, ktorí nám veria. Moja snaha, oddanosť a obeta sa mi vyplatili," uviedol Alves ku svojej nominácii.

Neymara potešilo, keď objavil svoje meno v zostave na MS 2022. "Nedokážem opísať svoje pocity. Teraz je ten čas," vyhlásil hviezdny útočník francúzskeho tímu Paríž Saint-Germain, ktorého doplnia v útoku aj mladíci Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli či Rodrygo. Tite má pred šampionátom vysoké ambície. "Po štyroch rokoch práce máme vyrovnaný tím. Sme jeden z favoritov," dodal 61-ročný kouč, ktorý po MS skončí vo funkcii trénera reprezentácie Brazílie po šiestich rokoch. Jeho zverenci sa v základnej G-skupine stretnú so Srbmi, Švajčiarmi a Kamerunčanmi.

Nominácia brazílskej reprezentácie futbalistov na MS 2022 v Katare:

Brankári: Alisson, Ederson, Weverton

Obrancovia: Marquinhos, Eder Militao, Thiago Silva, Danilo, Alex Telles, Dani Alves, Alex Sandro, Bremer

Stredopoliari: Fabinho, Casemiro, Bruno Guimaraes, Fred, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro

Útočníci: Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior, Neymar, Antony, Rodrygo, Raphina, Richarlison, Pedro, Gabriel Jesus