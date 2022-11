Calzona mal problémy s nomináciou: Šanca pre nováčikov i Hamšíkova rozlúčka

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona (54) chce počas novembrového zrazu lepšie pochopiť mužstvo a určiť smer, ktorým sa bude uberať do budúcna.

Slovákov čaká prípravný zápas na pôde Čiernej Hory (17.11.) a o tri dni neskôr privíta Čile, proti ktorému nastúpi na svoj posledný reprezentačný zápas dlhoročný kapitán národného tímu Marek Hamšík. "Musím pochopiť, ako je na tom mužstvo, z toho budeme ťažiť do budúcna. Chcem to stihnúť do marca, vtedy začína kvalifikácia na EURO 2024. Nezaujíma ma výsledok, chcem vidieť pokrok," uviedol Calzona na utorňajšej tlačovej konferencii v Bratislave.

Hamšík odohrá proti Čile značnú časť zápasu a v závere bude vystriedaný, aby zožal potlesk publika.

V nominácii figuruje 27 hráčov a šancu dostalo aj niekoľko nováčikov vrátane brankára Henricha Ravasa z poľského klubu Widzew Lodž. Prispel k tomu prístup niektorých európskych klubov, ktoré odmietli prepustiť svojich hráčov. Z tohto dôvodu chýbajú napríklad Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Martin Valjent (RCD Mallorca) či Róbert Mak (FC Sydney).

Debut si naopak odbije Adrián Kaprálik z MŠK Žilina, ktorý strelil v nedeľnom ligovom zápase proti Slovanu (4:1) všetky góly. "Zavážilo to, ale dôvodov je viacero. Sledujeme ho už nejaký čas a tým, že sme nemohli povolať Haraslína, či Erika Jirku, dostali šancu mladší," uviedol kouč k nominácii Kaprálika. S hráčmi, ktorí stále nedostali príležitosť v najcennejšom drese, sa plánuje stretnúť do konca roka.

Reprezentačný zraz sa začne v nedeľu v Senci a pondelňajší tréning o 17.00 h je otvorený pre verejnosť. Zápas proti Čiernej Hore je na programe vo štvrtok 17.11. o 18.00 h v Podgorici. Čile privítajú Slováci v nedeľu o 13.30 h na Tehelnom poli.