Talentovaný obranca pyká za ohavné činy z minulosti: Po obrovskej vlne kritiky prišiel nekompromisný vyhadzov

Klub zámorskej NHL Boston Bruins rozviazal už po troch dňoch zmluvu s mladým americkým obrancom Mitchellom Millerom (20). Ako dôvod uviedol neutíchajúci tlak verejnosti a aj tímu, ktorý nesúhlasil s angažovaním hráča, ktorý v minulosti šikanoval spolužiaka.

Millerov prehrešok vyšiel najavo pred dvoma rokmi niekoľko týždňov po tom, ako si ho v drafte 2020 vybral klub Arizona Coyotes (4. kolo, 111. miesto). Na jeho počínanie ako prvý upozornil denník The Arizona Republic, ktorý zverejnil príbeh, v ktorom Miller spoločne s ďalším spolužiakom šikanovali spolužiaka Isaiaha Meyera-Crothersa. Ten pre denník uviedol, že jediné, čo chcel od Millera, bolo ospravedlnenie. Povedal, že „ak by ho Miller nešikanoval a neprinútil jesť cukríky z pisoáru, bol by hráč klubu NHL."

Coyotes sa najskôr postavili za Millera, ale po veľkej kritike v médiách a na sociálnych sieťach sa vzdali práv na tohto hráča. Miller si dal v ročníku 2020/2021 od hokeja prestávku a absolvoval viaceré vzdelávacie programy na prevenciu proti šikane. V sezóne 2021/2022 sa vrátil do klubu Tri-City Storm v juniorskej USHL a s 83 bodmi v 62 zápasoch bol najproduktívnejší obranca súťaže a celkovo tretí. Bruins s ním začiatkom novembra 2022 podpísali nováčikovský kontrakt.

Nesúhlas s jeho angažovaním následne vyjadrilo na sociálnych sieťach veľa fanúšikov Bruins a nesúhlasilo s ním ani niekoľko hráčov „medveďov," vrátane kapitána Patricea Bergerona. „Niekoľko dní predtým sa ma na tento krok spýtal náš generálny manažér. Mal som obavy, vyjadril som mu svoj názor. Nesúhlasil som s tým. Kultúra, ktorú budujeme v tejto organizácii, je absolútne proti tomuto typu správania. Tým a celý klub je založený na charaktere. To, čo spravil, je neprijateľné," poznamenal podľa The Athletic Bergeron.

Angažovanie hráčov s kontroverznou minulosťou kluby zvyčajne konzultujú s vedením NHL, no v prípade Millera sa tak nestalo. „Dozvedeli sme sa to až v momente, keď podpísal zmluvu," priznal komisár súťaže Gary Bettman a dodal: „Miller nie je v tejto chvíli spôsobilý k tomu, aby sa zapojil medzi nás. Neviem, či niekedy bude."

Po tlaku médií, verejnosti, fanúšikov a aj hráčov tímu sa Bruins rozhodli rozviazať kontrakt s Millerom.

„Rozhodnutie podpísať tohto mladého muža bolo prijaté po dôkladnom zvážení faktov, ako sme si ich boli vedomí: že vo veku 14 rokov urobil zlé rozhodnutie, ktoré viedlo k odsúdeniu mladistvých. Pochopili sme, že ide o izolovaný incident a že podnikol zmysluplné kroky na reformu a zaviazal sa k neustálemu osobnému rozvoju. Na základe tejto dohody sme mu ponúkli zmluvu. Na základe nových informácií sa domnievame, že v súčasnosti je najlepším rozhodnutím zrušiť príležitosť pre Mitchella Millera pôsobiť v našom klube Boston Bruins. Dúfame, že bude pokračovať v spolupráci s odborníkmi a programami na ďalšie vzdelávanie a osobný rast. Prehodnotíme naše interné procesy preverovania jednotlivcov, ktorí si želajú získať privilégium hrať v NHL za Boston Bruins. Je nám ľúto, že toto rozhodnutie zatienilo prácu, ktorú členovia našej organizácie robia na podporu úsilia o rozmanitosť a inklúziu. Naďalej budeme vystupovať proti šikanovaniu a rasizmu vo všetkých jeho formách," uviedol prezident Bruins Cam Neely v oficiálnom vyhlásení.