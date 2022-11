Finále argentínskeho pohára ovládli emócie: Neuveríte, koľko červených kariet udelil rozhodca

Po uplynutí riadneho hracieho času sme víťaza tohto dramatického duelu nespoznali, a tak nasledovalo predĺženie. Už pred jeho štartom rozhodca vylúčil dvoch hráčov. Bez červenej karty sa nezaobišiel ani tréner slávneho celku Boca Juniors.

To však bol len začiatok novej kartovej hry, ktorú bol arbiter Pella nútený vytvoriť. V 100. minúte opustil ihrisko po druhej žltej karte hráč Bocy Juniors Varela. Katalyzátorom ďalších nevhodných emócii bol víťazný gól Racingu tesne pred koncom predĺženia.

Úspešný strelec Carlos Jonsa Alcaraz sa svoj presný zásah rozhodol osláviť pred sektorom fanúšikov súpera, čo poriadne naštvalo futbalistov Bocy. Tí bez váhania pribehli k Alcarazovi, ťahali ho za uši, sácali ho a jeden z hráčov po ňom dokonca hodil loptu. Následne sa do šarvátky pridali ďalší futbalisti z oboch tímov a takisto aj obe lavičky.

​Rozhodca Tello si všetky prehrešky dôkladne pozapisoval a vyvodil adekvátne dôsledky. Za nevhodnú oslavu najskôt udelil červenú kartu strelcovi gólu na 2:1 kartu. Tú následne ukázal aj ďalším šiestim hráčom. Celkovo tak boli vylúčení siedmi futbalisti Bocy, traja futbalisti Racing Clubu a jeden tréner na strane domácich.

Facundo Tello gears up for the World Cup with a spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy