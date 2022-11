Marc Priestley, bývalý mechanik Räikkönena či Hamiltona o zákulisí F1: Kto je najväčšie„párty zviera“?

Vzácna návšteva pod Tatrami! Brit Marc Priestley (46) je bývalý hlavný mechanik z F1, konkrétne tímu McLaren. Po odchode zo slávnej stajne v roku 2009 prešiel na mediálnu kariéru, pričom sa objavil v mnohých televíznych programoch. Pristley bol na vrchole slávy známy ako mechanik Kimiho Räikkönena a nechýbal ani pri prvom titule Lewisa Hamiltona. V rozhovore pre Nový Čas prezradil charizmatický autor knihy Mechanik viacero zaujímavých pikošiek z nablýskaného sveta F1.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V knihe Mechanik sľubujete, že prezradíte viacero „poburujúcich tajomstiev“ zo sveta F1. Prezradíte ich zopár aj nám?

- Kniha mapuje 10 rokov mojej kariéry mechanika F1 v McLarene. Tímu sa podarilo dosiahnuť viacero úspechov. Zároveň to však bola aj éra, keď sme si spoločne užili veľa zábavy mimo trate či boxov. Vtedy ešte neboli smartfóny a sociálne siete, takže sa nám viac vecí prepieklo. Chcel som čitateľovi čo najlepšie priblížiť život mechanika, ktorý strávi osem mesiacov do roka na cestách. Veľa krásnych príbehov mám práve s Kimim Räikkönenom. Kimi bol „párty zviera“ a ja som si to s ním celé poriadne užíval. Spoločne sme boli nezastaviteľná dvojica.

Takže Räikkönen bol, resp. je najväčšie „párty zviera“?

- Rozhodne! Kimi je absolútna legenda. Celkovo bol podobný Jamesovi Huntovi z predchádzajúcej generácie pilotov. Bol to brilantný jazdec, jeden z najrýchlejších, s akými som kedy pracoval. Keď sa však robota skončila, Kimi sa zabával rovnako ako jeho rovesníci. Veď si to predstavte - máte 25 rokov, milióny na účte a totálnu slobodu. Spolu sme to roztočili po celom svete. Miestami to išlo aj do extrémov. Cítili sme sa ako rockové hviezdy, preto máme na účte zopár zničených hotelových izieb či rôznych iných výstrelkov.

Ako sa dnešný svet F1 zmenil od vašich aktívnych čias?

- Dnes je to celkom iný svet. Hlavne kvôli spomínaným smartfónom a sociálnym sieťam. Teraz ste neustále pod dohľadom. Neznamená to však, že si neužívate zábavu. Dnes je to však tak trochu iný druh zábavy.

Boli ste aj pri prvom titule Lewisa Hamiltona, aký je Lewis človek, keď sa vypnú kamery?

- Jeho osobnosť nie je veľmi odlišná od tej, čo vidia fanúšikovia na obrazovkách. Najväčší rozdiel je v tom, že ja som mohol na vlastné oči vidieť všetku tú tvrdú prácu, ktorá sa dennodenne za zavretými dverami odohráva. Navyše, Lewis si počas rokov strávených v kolotoči F1 uvedomil, že je pre ostatných ľudí inšpiráciou a snaží sa tak preto aj správať na dennej báze. Nedajte sa však zmiasť, aj Lewis to vie na párty poriadne roztočiť. Videl som to na vlastné oči. Ale vie to aj Max Verstappen...

Stalo sa vám, že ste počas kariéry mechanika museli riešiť špehovanie zo strany konkurencie?

- Neustále. Špehovanie je veľká súčasť F1. Či už sú to fotografi s dlhými šošovkami, alebo sa vám špehovia proste nabúrajú na rádiovú frekvenciu. Aj my sme mali chlapíka, ktorého jedinou úlohou bolo odpočúvať vysielačky konkurencie. My sme zase vedeli, že ostatné tímy robia to isté nám. Každý deň, keď sme začínali, sme do vysielačky povedali „dobré ráno“ aj konkurencii, pretože sme vedeli, že počúva. Špionáž je súčasť hry, nikdy som s tým nemal problém, práve naopak. Svetu F1 to dodáva určitú mystiku a v konečnom dôsledku aj atraktívnosť. Existujú však určité nepísané pravidlá, aby sa nezašlo do extrémov.

V decembri 2013 zasiahla svet správa o nehode Michaela Schumachera počas lyžovačky v Alpách. Poznali ste Schumiho osobne?

- Bol to šok. Nepoznal som ho až tak dobre. Oslávili sme spoločne zopár jeho majstrovských titulov. Popravde, Schumi bol moja konkurencia. Mimo trate sme boli však priatelia. Preto ma Michael často pozýval na oslavu svojich titulov. Všetci si v tom čase mysleli, že Schumi je proste nezničiteľný a nesmrteľný. Jeho nešťastná nehoda nám viacerým otvorila oči. Život je krehký, nech ste, kto ste.