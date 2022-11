Naša lyžiarska hviezda maká v ringu: Petra Vlhová sa už nevie dočkať štartu sezóny SP

Stále platí, že nový ročník Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien sa ešte nezačal. Nedostatku snehu v lyžiarskych strediskách už padli za obeť dva zjazdy, obrovský slalom a najnovšie aj paralelný slalom, ktorý sa mal konať v rakúskom Lechu. Hneď po tom, ako sa rozhodnutie na sociálnych sieťach objavilo, ozvali sa priaznivci lyžovania, ktorí si zhodne kladú otázku: „Dočkáme sa vôbec nejakých pretekov?“

Rozhodnutie o Lechu pritom Medzinárodná lyžiarska federácia FIS oznámila s dvojdňovým odkladom s ohľadom na aktuálnu situáciu a nepriaznivú predpoveď počasia. Nepriazeň počasia tak naďalej komplikuje štart novej sezóny, v ktorej sa rozdávali body v jedinej disciplíne, a to v obrovskom slalome mužov v Söldene.

Rozhodla sa dobre

Platí to pre olympijskú víťazku Petru Vlhovú, ktorá so svojím tímom už skôr oznámila, že paralelný slalom vynechá a minulý štvrtok sa vydali do fínskeho Levi, kde sú plánované najbližšie preteky SP - slalomy žien 19. a 20. novembra. „Odchádzame do Levi na tréning, kde je počasie priaznivé na lyžovanie. Sú tam mínusové teploty celý týždeň a pripravený umelý sneh,“ povedal pre portál sportnet asistent Vlhovej hlavného trénera Matej Gemza.

Málo aj v Levi

Na severe Európy však podľa správ nemajú snehu na rozdávanie. Svah, kde by sa preteky mali konať, je starostlivo pripravený a usporiadatelia ho strážia ako oko v hlave. Okolité svahy síce nie sú zelené ako v strede Európy, ale je na nich iba poprašok snehu. Pritom v minulosti v takomto termíne boli za polárnym kruhom vo fínskom Laponsku haldy snehu. No história, a to nie taká dávna, si pamätá aj zrušenie pretekov v Levi... Bolo to v roku 2015, keď sa o to postaral výrazný odmäk.

Zrušené podujatia

22. 10. - Sölden: obr. slalom

5. 11. - Zermatt/Cervinia: zjazd

6. 11. - Zermatt/Cervinia: zjazd

12. 11. - Lech Zürs: paral. slalom