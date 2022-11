Halák neskrýval po zápase frustráciu: Bolo to čudné, toto sa nemôže stávať

Halák bol po rozhodujúcom góle Dominika Kubalíka frustrovaný. "Nevyhrali sme, takže nie," odpovedal Halák na otázku, či si myslí, že toto bol jeho najlepší zápas v sezóne. "Ide o víťazstvo a opäť sme prehrali zápas. Je pekné získať jeden bod, ale chceme aj ten navyše," citoval Slováka portál nypost.com.

Tridsaťsedemročný brankár predviedol osem zákrokov v tretej tretine a svojmu tímu pomohol vynútiť si predĺženie. V prvej tretine, v ktorej si Rangers vybudovali vedenie 2:0, urobil Halák niekoľko kľúčových zákrokov, najmä pri presilovkách Detroitu. Keď sedel na trestnej lavici Jacob Trouba, Halák zrazil lapačkou pokus kapitána Detroitu Dylana Larkina a vzápätí zlikvidoval dorážku Kubalíka pri tyči.

Neskôr vynikajúco zasiahol proti Lucasovi Raymondovi. Potom ho však prekonali Matt Luff a Pius Suter. "Druhú tretinu sme súperovi darovali, bolo to také čudné. Ale v prvej tretine a v tretej sme hrali dobre. Ale musíme byť konzistentní, inak takýto zápas nevyhráte," povedal Halák.

Jaro Halak not happy, destroys his stick, after the OT loss #NYR pic.twitter.com/2NH4KcdbCV