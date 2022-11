FC Liverpool uspel v šlágri na pôde Tottenhamu: Hrdinom dvojgólový Salah

Futbalisti FC Liverpool triumfovali v nedeľňajšom zápase 15. kola Premier League na ihrisku Tottenhamu Hotspur 2:1 vďaka dvom gólom Mohameda Salaha. Hostia vyhrali po dvoch ligových prehrách a posunuli sa na 8. miesto.

"The Reds" sa dostali do vedenia v 11. minúte duelu, keď Darwin Nunez prihral na Sahala, ktorý zamieril presne k žrdi. Domáci však mohli za krátko vyrovnať, no Ivan Perišič trafil len konštrukciu brány Alissona Beckera. Hostia tak po chybe Erica Diera zvýšili na 2:0, keď skóroval opäť Salah. Domáci napriek snahe v druhom polčase už len znížili. Harry Kane krížnou strelou prekonal Beckera a Tottenham tak po štvrtej prehre v sezóne zostal s 26 bodmi na štvrtom mieste.

Premier League - 15. kolo:

Tottenham Hotspur - FC Liverpool 1:2 (0:2)

Góly: 70. Kane – 11. a 40. Salah