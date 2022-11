Šok vo finále tenisového turnaja v Paríži: Dánsky mladík zaskočil Djokoviča!

Devätnásťročný Rune sa prvýkrát v kariére prebojoval do finále na turnajoch Masters a získal celkovo tretí titul na okruhu ATP. Zároveň je najmladší víťaz parížskeho podujatia od roku 1986, keď triumfoval Boris Becker. Na ceste za víťazstvom vyradil v piatich dňoch piatich hráčov z najlepšej desiatky. Rune sa v pondelok dostane do Top 10 rebríčka ako prvý Dán v histórii.

ATP Masters Paríž - finále:

