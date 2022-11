Šéf Interu prezradil Škriniarovu budúcnosť: Už to môžeme povedať!

Budúcnosť slovenského reprezentačného futbalového kapitána Milana Škriniara (27) definitívne jasná! Šéf Interu Miláno Giuseppe Marotta (65) prehovoril.

Budúcnosť slovenského reprezentačného futbalového kapitána Milana Škriniara (27) horúcou témou posledných mesiacov. Po sezóne mu vyprší súčasný kontrakt s Interom Miláno. V lete ho intenzívne lanáril francúzsky PSG, s ktorým už bol dohodnutý na osobných podmienkach a prestupu dal zelenú. Ale celý transfer stroskotal na tom, že kluby nenašli zhodu v prestupovej čiastke.

Paríž bol pripravený vyštartovať po Škriniarovi v zimnom prestupovom období. Predstavitelia francúzskeho veľkoklubu verili, že vďaka tomu, že pre Inter pôjde o poslednú možnosť predať Škriniara a nestratiť ho v lete zadarmo, bude jeho cena výrazne nižšia. Ale podľa najnovších informácií si budú pod Eifelovou vežou musieť nechať zájsť chuť.

Škriniar v najbližších dňoch podpíše nový kontrakt na San Sire! „Cítim veľké sebavedomie a optimizmus, že dosiahneme dohodu so Škriniarom a dokončíme to do 13. novembra," vyhlásil CEO Interu Giuseppe Marotta, ktorého cituje taliansky novinár Fabrizio Romano na sociálnej sieti twitter. „Máme jasné indície, že to môžeme povedať - a ako viete, Škriniar je pre nás kľúčovým hráčom," dodal.

Škriniar dostal pred sezónou veľkú dôveru od vedenia Interu, nosí kapitánsku pásku. Nerazzurri dokázali postúpiť zo "skupiny smrti" v Lige majstrov, v ktorej hrali s Bayernom či Barcelonou. Na jar bude Inter bojovať v osemfinále.