Ekologická havária v Ružomberku: Zápas odložili, išlo o zdravie hráčov

Kuriózna nehoda. Sobotňajší zápas 17. kola futbalovej Fortuna ligy Ružomberok - Zl. Moravce dostal nečakane stopku. Dôvodom bol únik kvapiliny z vyhrievacieho systému a zamorenie časti trávnika v priestore jednej brány.

Malo ísť o látku nebezpečnú pre zdravie hráčov. „Ak nebudeme mať dôkaz, požiadame o kontumáciu v náš prospech,“ vyhlásil generálny manažér ViOn-u Marek Ondrejka.

Duel mal stanovený výkop na 15.00 hod. O 18.00 však padlo rozhodnutie o jeho odložení. „Keby sa prikročilo k tomu, čo chcel klub robiť, vymeniť vrchnú vrstvu zeminy, po nejakých desiatich, pätnástich minútach, napriek tomu, že vonku prší, by došlo k nasiaknutiu a pri hre by či už brankár alebo jednotliví hráči prišli do kontaktu s touto kontaminovanou pôdou. Hráč by sa okamžite musel vyzliecť, umyť a dezinfikovať vo vode, a to by nebolo možné. Z tohto dôvodu sa dnes stretnutie neuskutoční,“ zdôvodnil rozhodnutie delegát Miroslav Schneider.

Generálny manažér FC ViOn Marek Ondrejka nebol zo situácie nadšený. „Je zarážajúce, prečo sme mali čakať do 18. 00, keď sme o 15.00 dostali informáciu, že uniklo 17 kubíkov kvapaliny a bolo jasné, že sa do 18.00 tento problem nevyrieši,“ povedal Ondrejka a pokračoval. „Žiadame predložiť to, že bola z miesta havárie odobratá vzorka, a jej vyhodnotenie o tom, či bola pre hráčov nebezpečná, alebo nie. Ak sa tak nestane, tak žiadame o kontumáciu v prospech nášho tímu.“

Kapitán hosťujúceho tímu Tomáš Ďubek pre TV Markíza len frustrovane dodal: „Vyzerá to tak, že sme sa do Ružomberka prišli len navečerať a ideme naspäť.“