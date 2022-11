Ramsay po zdravotných problémoch opäť na Slovensku: Pľúca sú čisté, ale potrebujem zosilnieť!

Chvalabohu je v poriadku, ale stále sa ešte cíti unavený! Reč je o kanadskom trénerovi našej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsayovi (71), ktorý v piatok priletel na Slovensko pred blížiacim sa Nemeckým pohárom v Krefelde.

Pôvodne plánoval doraziť skôr, ale v posledných týždňoch zápasil s pľúcnou infekciou a stratil aj niekoľko kíl na váhe!

Napriek dlhému leteckému presunu z floridskej Tampy do Bratislavy bol kanadský sympaťák Craig Ramsay, ktorý už šiesty rok pôsobí na lavičke slovenskej reprezentácie, vysmiaty. „Tešil som sa na moment, keď sa budem môcť vrátiť do práce. Je milé byť späť a vidieť starých známych, priateľov a mojich kolegov. Potrvá mi pár dní, kým prekonám únavu, keďže cesta bola náročná. Som z toho celého trošku vyžmýkaný aj kvôli chorobe, ktorá ma v uplynulých týždňoch sužovala,“ povedal Craig na úvod pre zväzovú stránku hockeyslovakia.sk.

Stratil aj zopár kíl

Priznal, že v posledných mesiacoch mal značné zdravotné komplikácie. Lekári úspešnému trénerovi bronzových hrdinov z olympiády v Pekingu 2022 totiž diagnostikovali pľúcnu infekciu, no našťastie sa z toho postupne vystrábil. „Moje pľúca sa podarilo vyčistiť a teraz potrebujem zosilnieť. Stratil som aj zopár kíl, no väčšinu som už, našťastie, nabral späť. Potrebujem sa aklimatizovať, začať sa opäť výživne stravovať a vrátiť sa do práce,“ pokračoval Ramsay.

V kontakte so Šatanom

Aj napriek podlomenému zdraviu bol Craig zo zámoria v pravidelnom kontakte s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom a tiež aj s trénerskými kolegami, aby zostavili nomináciu na úvodné podujatie národného tímu. „Bude zaujímavé sledovať chlapcov v akcii na Nemeckom pohári. Som si istý, že budú hrať tvrdo a ukážu nám, že chcú bojovať o miesto v tíme,“ dodal Ramsay. Už dnes sa totiž hráči stretnú v Bratislave, kde absolvujú prvý tréning pred stredajším odletom do Krefeldu. Tam sa od štvrtka zúčastnia tradičného Nemeckého pohára. Súpermi nášho výberu budú Rakúsko, Dánsko a na záver domáce Nemecko.