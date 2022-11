Tridsaťsedemročný Ovečkin prišiel do ligy v roku 2005 a nikdy nehral za iný tím ako Washington. Pred sebou má teraz ďalšie méty. Howe sa na záver kariéry presunul z Detroitu do Hartfordu a s 801 presnými zásahmi je druhý najlepší strelec histórie profiligy. Najviac gólov má na konte Wayne Gretzky, zaznamenal ich 894.

Alex Ovechkin - 787

Gordie Howe - 786



