Vychutnajte si tretí gól Juraja Slafkovského v NHL: Nekompromisnou strelou nedal brankárovi šancu

Fanúšikov o tom naposledy presvedčil v nočnom zápase proti Las Vegas Golden Knights. Napriek nepriaznivému vývoju stretnutia sa košický rodák nevzdával a bol to práve on, kto uzavrel skóre duelu.

Hviezdna chvíľa robustného útočníka prišla v 56. minúte za stavu 3:6. Z vlastnej obrannej tretiny vyviezol puk Guhle. Za útočnou modrou čiarou si následne na opačnej strane klziska všimol korčuľujúceho Slafkovského, poslal mu presnú prihrávku priamo na hokejku a Juraj pohotovou strelou z prvej úspešne zakončil ukážkový protiútok. Súperov brankár nemal žiadnu šancu.

Tento presný zásah však Canadiens nenakopol k zázračnému obratu. Montreal podľahol Las Vegas 4:6. Slafkovský má po 9-ich odohratých zápasoch bilanciu 3+0.

Kaiden Guhle with a picture perfect set up for Juraj Slafkovsky's third goal of the year! pic.twitter.com/EqaucoIrrq