Získať vstupenku na MS vo futbale bolo podľa Roberta takmer nemožné: Na lístky som číhal takmer 40 hodín!

O dva týždne to vypukne! Majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré organizuje Katar, sú pre každého fanúšika udalosťou roka. Získať lístok na toto podujatie však pripomínalo podľa Roberta (38) z Liptovského Mikuláša krížovú cestu. Ako jeden z mála Slovákov si nakoniec bude môcť vychutnať kumšt najlepších hráčov sveta. Čo ho najviac prekvapilo?!

Už len 14 dní a začne sa ďalšia veľká športová udalosť tohto roka. V poradí už 22. MS priťahujú pozornosť celého sveta. Celkovo 64 zápasov na ôsmich štadiónoch prinesie divákom množstvo nepredvídateľných momentov. Dostať sa na samotný šampionát však vyžadovalo podľa Roberta kopu nervov. Organizácia FIFA uznáva len jeden spôsob nákupu lístkov, a to prostredníctvom oficiálneho portálu FIFA.

„Boli tri fázy predaja, pričom prvá sa začala v januári tohto roku, druhá bežala od apríla a tretia od 27. septembra. Čo mali tieto predajné fázy spoločné, bolo takmer okamžité vypredanie všetkých vstupeniek. Človek sa prihlásil na portál FIFA v daný deň spustenia predaja a čakal v poradí niekoľko hodín, konkrétne ja osem, kým sa dostal na rad, pričom až sa dostal na rad, všetky dostupné lístky boli už vypredané,“ hovorí Lipták.

Milióny čakateľov

Treba si uvedomiť, že kapacita štadiónov je obmedzená a dopyt je niekoľkonásobne vyšší. „Napríklad na zápas Anglicko - USA prišiel dopyt od 1,4 milióna fanúšikov, pričom kapacita štadióna Al Bayt, kde sa bude stretnutie odohrávať, je 60 000 miest. Rekordérom je súboj Argentíny s Mexikom, kde prišlo až 2,5 milióna žiadostí,“ povedal Robo o šialených momentoch, ktoré zažíval. FIFA deklaruje, že sú predané už takmer tri milióny lístkov a ostáva len mizivé percento voľných, o ktorých nik netuší, kedy ich poskytne na predaj.

Vstupenky od 70 do 220 eur

Ak sa vám nepodarilo lístok kúpiť, v rámci oficiálneho portálu FIFA existuje platforma „Resale Tickets“, čo je odpredaj už zakúpených vstupeniek ich majiteľmi.

„Odpredaj je možný len za originálnu cenu plus spracovateľský poplatok. FIFA sa snaží takýmto spôsobom zamedziť kšeftovaniu so vstupenkami. No aj tu sa fanúšik pri nákupe zapotí, pretože len čo sa nejaký lístok objaví na predaj, okamžite sa vykúpi. Ja som bol štyri dni nonstop za počítačom a sliedil po lístkoch na vybraný zápas,“ uviedol skalný fanúšik s úsmevom.

Existujú aj rôzne internetové stránky, ktoré ponúkajú vstupenky, avšak z pohľadu FIFA ide o nelegálny spôsob predaja a kupujúci riskuje, že jeho predražený lístok v konečnom dôsledku nebude platiť. Oficiálne ceny sa začínajú od 70 eur až do 220 eur plus spracovateľský poplatok. Na vyraďovacie a finálové zápasy je cena vyššia. Lístky sú elektronické, nahrajú sa do mobilu a kto ho nemá, zostane pred bránou štadióna. Každý návštevník je povinný mať vstupné vízum, hoci Slovensko má s Katarom bezvízovú povinnosť. Na získanie víz je potrebné vlastniť lístok, ktorého číslo sa zadáva pri vypĺňaní žiadosti o vízum. „Cena môže byť 0 až cca 30 eur. Toto vízum, inak nazývané HAYYA, neslúži len ako vstupenka, ale návštevníkovi zabezpečuje aj vstup na štadión, vstup do fanúšikovských zón, ale aj bezplatnú verejnú dopravu v deň zápasu,“ dodáva Robert.

Šampionát v číslach

- Budú to 22. MS, ktoré sa konajú raz za štyri roky.

- Prebiehať budú od 20. novembra do 18. decembra 2022.

- Hrať sa bude na 8 štadiónoch.

- Diváci sa môžu tešiť na 64 zápasov.

- Pôjde o druhé MS na ázijskom kontinente.

- O titul bude bojovať 32 tímov.

- V roku 2026 bude bojovať o zlato až 48 mužstiev.