Kyrgios sa ospravedlnil diváčke za osočovanie počas Wimbledonu: Myslel som, že je opitá!

Nechcel to hrotiť alebo svoje slová úprimne ľutuje? Austrálsky tenista Nick Kyrgios (27) sa ospravedlnil žene, ktorú počas júlového finále Wimbledonu obvinil z opitosti. Po dohode s diváčkou, ktorou bola dvadsaťtriročná poľská právnička Anna Palusová, venoval 20 000 libier (cca 22 860 eur) na charitu. Adresáta Great Ormond Street Hospital Charity vybrala právnička.

Búrlivák Kyrgios sa vo finále so Srbom Djokovičom (35) sťažoval rozhodcovi na to, že na neho žena počas výmen hovorila. „Je to tá, čo vyzerá, akoby mala 700 drinkov, kamoš. Rozpráva na mňa, keď podávam. Neveríš a ona teraz na mňa zase hovorí,“ povedal arbitrovi, ktorý od neho chcel, aby fanúšičku identifikoval.

Palusová, ktorú potom z tribúny centrálneho dvorca vyviedli, sa rozhodla proti Kyrgiosovi podniknúť právne kroky. Tenista sa podľa nej dopustil svojím bezohľadným a nepodloženým vyhlásením ohovárania. „O nepravdivom obvinení pána Kyrgiosa čítali milióny ľudí po celom svete. Ublížilo to mne aj mojej rodine,“ povedala Palusová a tvrdila, že počas zápasu nič nepila. „Myslel som si, že je opitá, ale mýlil som sa. Ospravedlňujem sa,“ vyhlásil pre britské médiá Kyrgios, ktorý s Djokovičom v boji o titul prehral v štyroch setoch. Po finále dostal pokutu 4 050 eur za použitie neslušných slov. Vulgárny bol tiež pred kráľovskou lóžou, v ktorej sedel aj princ George (8).