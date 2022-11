Najkurióznejší gól v aktuálnej sezóne Tipos extraligy? Puk v bránke si nikto nevšimol

V piatkovom zápase 15. kola hokejovej Tipos extraligy si Zvolen poradil s trápiacim sa Popradom 5:2. Radosť z výhry domácim nepokazil ani inkasovaný kuriózny gól, ktorý v tretej tretine strelil skúsený Oldrich Kotvan (32).

Prebiehala 56. minúta, keď sa „kamzíci" pokúšali o skorigovanie nepriaznivého stavu. To sa im napokon aj zásluhou robustného obrancu podarilo. Ten v tom čase znižoval na 2:4 z pohľadu hostí, no postaral sa o to ozaj netypickým a málo vídaným spôsobom. Nikto totiž nevedel, že puk preťal bránkovú čiaru.

Po súhre so Skokanom a Záborským Kotvan síce prekonal Patersona, ale zdalo sa, že jeho strelecký pokus zastavila pravá žŕdka. Až do najbližšieho prerušenia sa tak bez protestov v hre pokračovalo ďalej. Následne bola celá situácia preverená na videu, z ktorého vysvitlo, že puk skončil v bráne a v rýchlosti sa odrazil priamo pred ňu, čím zmiatol hráčov aj rozhodcov.

Ani takýto kuriózny gól však Popradu k zisku bodov nepomohol a s 19-imi bodmi po 15-ich kolách okupuje len 8. priečku extraligovej tabuľky.