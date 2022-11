Úspešná noc fínskych hokejistov v NHL: Hetrikom sa blysol Aho aj Rantanen

Hokejisti Caroliny Hurricanes zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NHL nad Buffalom Sabres 5:3. V drese domácich zažiaril Sebastian Aho, ktorý dosiahol hetrik. Pre fínskeho útočníka to bol piaty trojgólový zápas v NHL, naposledy dal hetrik 3. mája 2021 proti Chicagu Blackhawks.

Martin Nečas dal gól a mal dve asistencie, dve prihrávky zaznamenali aj Andrej Svečnikov, Seth Jarvis a Teuvo Teravainen. „Nebudem klamať, dať hetrik je dobrý pocit. Nečas, Svečnikov a Kotkaniemi túto sezónu zachraňujú náš tím. Je celkom pekné, že im to oplácame," povedal Aho na dresu spoluhráčov z druhého útoku.

Fínsky hokejista zaznamenal aj asistenciu a bol to jeho siedmy zápas v kariére, v ktorom nazbieral minimálne štyri body. Viac takýchto duelov za Carolinu, či predtým za Hartford, odohrali iba Ron Francis (30), Eric Staal (12) a Blain Stoughton (10).

V zápase vo fínskom Tampere v prvom stretnutí fínskej edície NHL Global series zažiaril hetrikom ďalší Fín - Mikko Rantanen. Hokejisti Colorada Avalanche zvíťazili nad Columbusom Blue Jackets 6:3. Štyrmi asistenciami sa prezentoval Rantanenov spoluhráč Nathan MacKinnon. Hráči Colorada viedli v zápase 3:0, no Columbus dokázal vyrovnať. Od stavu 3:3 však prevzali iniciatívu opäť „lavíny," ktoré tromi gólmi v záverečnej časti rozhodli o svojom víťazstve.

Rantanena, ktorý pochádza z obce Nousiainen, vzdialenej asi 100 km od Tampere, privítali v Nokia aréne skandovaním jeho mena. „Bolo to naozaj skvelé, nečakal som to. Publikum bolo naozaj dobré počas celého zápasu. Bol som šťastný a prekvapený, mal som zimomriavky," uviedol útočník pre nhl.com.

Gólom a asistenciou sa v drese Caroliny prezentoval Patrik Laine, ktorý pochádza priamo z Tampere. „Áno, bola to zábava pre fanúšikov, no pre náš tím nie. Ako fanúšik a ako človek som šťastný za Rantanena, no ako hokejista naozaj nie," povedal Laine.

Tímy sa v Tampere stretnú aj v sobotňajšom zápase (od 19.00 SEČ). Hráči Avalanche zvíťazili po dvoch prehrách a po 10 zápasoch majú 11 bodov. „Modrokabátnici" neuspeli v uplynulých štyroch dueloch a so 6 bodmi z 11 zápasov sú najslabší tím súťaže.

NHL - sumáre:

Carolina Hurricanes – Buffalo Sabres 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Góly: 9. Aho (Teräväinen, Jarvis), 13. Aho (Nečas, Svečnikov), 25. Nečas (Aho), 50. Kotkaniemi (Nečas, Svečnikov), 58. Aho (Teräväinen, Jarvis) – 1. Bryson (Cozens), 11. Olofsson (Quinn), 60. Dahlin (Peterka, Quinn). Brankári: Raanta - Anderson, strely na bránku: 33:25.

Colorado Avalanche - Columbus Blue Jackets 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Góly: 2. O´Connor (Newhook, E. Johnson), 13. Compher (Toews, Girard), 21. Rantanen (Rodrigues, MacKinnon), 49. Rantanen (Makar, MacKinnon), 51. Makar (MacKinnon, Rantanen), 59. Rantanen (MacKinnon, Toews) - 22. Voráček (Laine, Werenski), 28. Laine (Gaudreau, Jenner), 43. Foudy (Robinson, Bean). Brankári: Georgijev - Merzlikinš, strely na bránku: 36:39.