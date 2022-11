Zlá správa pre slovenský klubový hokej: V Lige majstrov už bez garancie účasti

Hokejovú Ligy majstrov čaká od nasledujúcej zmena v počte účastníkov aj formáte.

Ako v piatok informovalo vedenie súťaže, s platnosťou od ročníka 2023/2024 bude mať Liga majstrov už 24 účastníkov namiesto doterajších 32. Tri štvrtiny z nich, teda dovedna 18, zaplnia kluby z krajín, ktoré sú akcionármi súťaže.

Ligy zo Švédska, Fínska, Švajčiarska, Nemecka, Česka a Rakúska (Ice Hockey League) "dodajú" po tri kluby - majstra a tímy po základnej časti na prvej a druhej priečke, v prípade potreby aj družstvo zo štvrtej pozície. Miesto v LM má garantované aj obhajca prvenstva a k dispozícii bude aj 5 voľných kariet pre kluby z ďalších súťaží.

"Pre každú sezónu bude vedenie súťaže vyberať držiteľov voľných kariet," referuje oficiálny web hokejovej Ligy majstrov. V praxi to znamená, že Slovensko nemá garantovaného účastníka.

Výrazná zmena čaká aj hrací formát súťaže. Doteraz bolo 32 účastníkov skupinovej časti rozdelených do ôsmich štvorčlenných skupín, pričom kluby z prvých a druhých miest sa dostali do osemfinále play-off. Po novom každý účastník absolvuje šesť duelov proti šiestim rôznym súperom a do play-off postúpi šestnásť najúspešnejších tímov na základe bodového zisku resp. ďalších pomocných kritérií. Konať sa nebude žreb play-off, keďže "pavúk" bude známy na základe umiestnenia jednotlivých klubov (1-16, 2-15, atď).

V hokejovej Lige majstrov doteraz Slovensko zastupovali HC Košice, HK Nitra, HC '05 Banská Bystrica a HC Slovan Bratislava. Najúspešnejším klubom LM je švédska Frölunda, ktorá ju ovládla už štyrikrát.