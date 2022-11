Slovenská opora Viky Kužmová pred záverečným Billie Jean King Cupom v Glasgowe: Finále je o atmosfére a tá je u nás skvelá!

Opäť bude jednou z líderiek! Veľkou oporou našich tenistiek na finálovom turnaji Billie Jean King Cup v Glasgowe (8. 11. - 13. 11. 2022) bude Viktória Kužmová (24). Tá sa tento rok vinou zranení prepadla vo svetovom rebríčku WTA mimo svetovej stovky, až na 146. miesto. Momentálne sa však podľa vlastných slov cíti opäť vo forme. Aj preto sa budú zraky slovenských fanúšikov upriamovať primárne na jej výkony, ktoré môžu nášmu tímu pomôcť k senzačnému postupu.

Slovenské tenistky na čele s kapitánom Matejom Liptákom odleteli do Glasgowa v piatok. V úvodnom zápase nastúpia 8. novembra o 11.00 SEČ proti Austrálii. O deň neskôr v rovnakom čase ich v druhom dueli B-skupiny čakajú Belgičanky. Kužmová po prvých tímových tréningoch ešte na domácej pôde v NTC nešetrila optimizmom.

„Pred Billie Jean King Cupom som absolvovala turnaj v Trnave, kde som hrala celkom fajn. Chcela som odohrať nejaké zápasy. Je to skoro doma, takže keď sa naskytla táto možnosť, tak som ju zobrala. Narazila som v semifinále, ale napriek tomu som spokojná. Cítim sa byť vo forme. Posledné dva roky boli pre mňa zo zdravotnej stránky náročné, ale telo momentálne ,drží‘, takže musím zaklopať,“ uviedla Kužmová a jedným dychom pokračovala.

„Pred odletom sme mali len dva dni na tímovú prípravu, ktorá dopadla fajn. Čo sa týka tímových súťaží, tak tie sú v prvom rade o atmosfére a tá je u nás skvelá. Na tréningoch sa bavíme a je to celé super. Myslím si, že by to malo byť aj o zábave, určite budeme v dobrej nálade a budeme sa snažiť podať čo najlepšie výkony,“ dodala Viki, ktorá na finále vycestovala už ako vydatá žena. V septembri si totiž povedala spoločné áno so svojím trénerom Tomášom Hrunčákom.

Osobná pohoda jej tak určite pomôže aj na kurte. „Vo finále sú už len skvelé hráčky. Bude to 12 najlepších tímov sveta, takže vyberať si veľmi nenavyberáme. Určite budú všetci skvelo pripravení, aj keď je už koniec sezóny a u niektorých báb sa možno môže prejaviť aj únava. Musíme dať do toho všetko, vo formáte, kde sú dve dvojhry a jedna štvorhra je všetko možné. Minulý rok sa mi v tomto formáte darilo, čo je povzbudzujúce. No toto bude nový Fed Cup, nové finále,“ uzavrela Kužmová.