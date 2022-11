Manželka Mareka Svatoša († 34) po šiestich rokoch prehovorila: Vedela som, že nie je v poriadku...

Šokujúce zistenia! Zosnulý slovenský hokejový reprezentant Marek Svatoš údajne trpel degeneratívnym ochorením mozgu (CTE). Informácie priniesla jeho manželka.

Manželka rodáka z Košíc Diana sa rozhodla uviesť veci na pravú mieru v rozhovore pre TSN. Až po šiestich rokoch prehovorila najmä kvôli deťom. Podľa jej slov boli okolnosti smrti Svatoša omnoho komplikovanejšie, ako pôvodne uvádzali médiá. Na internete mal byť dokonca zle uvedený aj dátum jeho úmrtia.

Marek Svatoš zomrel 4. novembra 2016 vo veku 34 rokov. Tragická informácia prišla na Slovensko spoza veľkej mláky, z Colorada, kde žil. Vo svojom tele mal mať v čase smrti kodeín, morfín či lieky proti úzkosti. Podľa manželky sa neúmyselne predávkoval.

Útočník, ktorý odohral v drese „lavín“ šesť sezón, mal počas profesionálnej kariéry utrpieť minimálne poltucet otrasov mozgu a rovnaký počet operácií. Jeho mozog putoval po smrti na Bostonskú univerzitu, ktorej patologická spáva odhalila CTE v druhom zo štyroch štádií. Toto ochorenie vzniká v dôsledku opakovaných úderov do hlavy či otrasov tela, pričom diagnostikovať ho je možné až po smrti.

Práve vďaka týmto informáciám si Diana s odstupom času dokázala vysvetliť chvíľkové správanie manžela. „Rozprávali sme sa a on sa po piatich sekundách vrátil s otázkou, čo sme riešili. Stalo sa to aj trikrát po sebe. Bolo to extrémne,“ hovorila v rozhovore pre novinára Ricka Westheada.

Aby sa Svatoš vyrovnal so spomínanými problémami, lekári mu podávali oxykodón. Na liek učený na zmiernenie bolesti sa postupne stal závislým. Manželke sa dokonca niekoľko mesiacov pred smrťou zdôveril, že užíval heroín a pokúsil sa o samovraždu.

Bývalý útočník sa viackrát skúšal liečiť, avšak neúspešne. Okrem manželky po sebe zanechal aj dve deti. „Marek bol dobrý človek, miloval svoju rodinu. Rozhodnutia robil následkom CTE, nie kvôli tomu, že by bol zlou osobou,“ hovorila pre TSN Diana.