Obranca Vernon De Marco o postupe belasých do jarnej časti: Tréner nás pochválil, bude však prísnejší

Je hrdý na celý tím! Oporou belasých je v tomto ročníku nepochybne aj argentínsky rodák Vernon De Marco (29), ktorý v máji 2021 získal slovenské občianstvo. Skúsený obranca pre denník Nový Čas prezradil, čo hovorí na postup zo skupiny do jarnej časti, či prebehla v tíme nejaká oslava a čo povedal v kabíne hráčom po postupe tréner Vladimír Weiss.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Čo hovoríte na to, že ste dokázali postúpiť zo skupiny z prvého miesta do jarnej časti Konferenčnej ligy?

Je to super, všetci v kabíne i v klube sa tešíme z toho, že sa Slovan po dlhých 54 rokoch predstaví aj na jar v pohárovej Európe. Už s účasťou v skupinovej fáze bola spokojnosť, ale teraz je ešte väčšia.

Po dvoch úvodných dueloch v skupine ste mali na konte iba bod. Veľa ľudí vám už neverilo a bola aj veľká kritika. Čo sa potom zmenilo, že ste v ďalšom priebehu dokázali vyhrať skupinu?

Boli sme vtedy trošku z formy, nie sme roboti, ale hlavne to bolo v mentalite a ukázali sa aj sila kolektívu a súdržnosť. Hoci nám niektorí ľudia už neverili, že postúpime, tak sme to dokázali a sme na to všetci hrdí.

Rozhodujúci zápas vo Vilniuse sa hral na katastrofálnom teréne. Okrem toho, že išlo o umelú trávu, tak aj pršalo. Bolo to veľmi náročné?

Bol to ťažký súboj, veľmi dobre sme vedeli, že domáci hráči Žalgirisu sú na tomto teréne zvyknutí hrať. Ale mali sme výborný prvý polčas, strelili sme dva góly a hoci druhý polčas už nebol úplne ideálny, tak sme to víťazstvo i priamy postup vybojovali.

Čo vám povedal v kabíne tréner Weiss po stretnutí?

Že je hrdý na nás, spokojný s výsledkami, ale že bude na nás ešte prísnejší.

Podporiť vás prišiel aj bývalý generálny riaditeľ Ivan Kmotrík mladší. Aj on mal nejaký príhovor?

Pred zápasom nás podporil a po stretnutí nám zagratuloval.

Prebehla aj nejaká oslava po postupe?

Nič veľké, iba malé posedenie, pretože už v nedeľu hráme ligový duel v Žiline.

Do Litvy prišlo okolo 300 fanúšikov a aj domáce zápasy boli takmer vždy vypredané. Cítiť, že fanúšikov ste pritiahli na tribúny?

Sme šťastní z toho, že sa naši fanúšikovia vrátili po pandémii na tribúny a že sa im páči naša hra. Veľmi si ich podporu vážime, dodáva nám to energiu a silu.

Meno osemfinálového súpera sa dozviete až koncom februára. V hre sú viaceré zvučné kluby, dokonca aj turecký Trabzonspor s Marekom Hamšíkom. Už ste sa stihli o tom v kabíne so spoluhráčmi baviť?

Ešte sme o tom nedebatovali, ale bolo by veľmi príjemné hrať proti Marekovi. O pár dní sa s ním stretnem na zraze futbalovej reprezentácie, tak možno príde reč aj na túto tému.

Bude teraz náročné sa motivovať na záver jesennej časti ligy i domáce pohára?

Nie, zostáva nám odohrať iba pár zápasov, formu máme, takže to musíme iba potvrdiť na trávniku.