Dvojgólový hrdina Slovana Čavrič: Boli to nervy!

S bolestivou grimasou predstúpil pred novinárov Aleksandar Čavrič (28), ktorý rozhodol o triumfe Slovana vo Vilniuse. Bosniansky futbalista dal dva góly na ihrisku Žalgirisu, slovenský majster vďaka tomu vyhral H-skupinu Európskej konferenčnej ligy a postúpil do osemfinále tejto súťaže.

Čavrič sa presadil v prvom polčase v rozmedzí ôsmich minút. "Ja by som nepovedal, že som hrdina, ale vyšlo to tak, že ja som dal tie góly. Hrdinovia sme všetci, boli sme ako jedna partia. Toto víťazstvo je aj pre tých našich hráčov, ktorí sú zranení a aj pre našich fanúšikov."

Slovan v EKL nezačal dobre, po remíze s Vilniusom doma prehral aj v Jerevane, no potom nazbieral 10 bodov. A to aj vďaka gólom Čavriča, ktorý dal v súťaži štyri. "Dobré je, že to začalo vtedy, keď sme to potrebovali. Tréner mi dal dôveru v Bazileji, tvrdo som makal a vrátil som mu to. Ak makáte, potom to príde. Som veľmi rád, že som mohol pomôcť mužstvu. Som tu veľmi dlho a cítim tento klub možno viac ako ostatní," uviedol Čavrič.

O dôležitej úlohe Čavriča pre klub hovoril aj Vladimír Weiss mladší, nazval ho legendou. "Vlado je veľký hráč a tešia ma tieto slová. Snažím sa s mužstvom zažívať tieto momenty a dúfam, že nás čaká ešte niečo lepšie. Zle sme začali, ale my sme v kabíne zostali silní. Vedeli sme, že ak do toho dáme všetko, tak to čo má prísť príde."

Dvadsaťosemročný krídelník bol spokojný najmä s tým, ako Slovan zvládol vo Vilniuse prvú 45-minútovku. "Boli to nervy. Vedeli sme, čo nás čaká, že oni pôjdu po prestávke dopredu a dali hneď gól. Ale ustáli sme potom ich tlak a potom sme mali možnosť na tretí gól. Bál som sa, že dostaneme gól na 2:2, lebo súper vie hrať futbal. Ale najdôležitejšie bolo, že sme mali pod kontrolou prvý polčas."

Slovan okrem Čavriča potiahol aj Gruzínec Giorgi Čakvetadze, ktorý bol pri všetko podstatnom. Ťahal ofenzívu Slovana, no v závere nepremenil penaltu. "Čakvetadze je neskutočný hráč, jeden z našich najlepších, o tom všetci vedia, vidíme to na ihrisku. Hral opäť výborný zápas, urobil veľa vecí pre nás, ale je škoda, že nedal gól z penalty, všetci sme mu to priali. Preto mu ju aj Ramirez dal. Ja by som to ale takto nekopal," uzavrel Čavrič s úsmevom.